Приятная новость для женщин в интересном положении: теперь компрессионный трикотаж купить в Киеве можно не выходя из дома. Это вам позволит сделать интернет магазин Medzakaz, который специализируется на товарах для здоровья и ухода всей семьи.

Для чего нужен компрессионный трикотаж для беременных

В период вынашивания ребенка женский организм испытывает особые нагрузки. Увеличивается объем крови, которую перекачивает сердце. Поэтому ножкам будущей мамы нужна особая защита. Используя компрессионное белье, вы сможете избавиться от тяжести в ногах, уменьшить сосудистые звездочки, избежать появления отеков к концу дня и обеспечить профилактику варикозного расширения вен. Лечебные колготки Алком помогут в том числе женщинам, у которые еще до беременности появились проблемы с сосудами ног.

На сайте подробно описано, какие замеры нужно сделать, для того чтобы колготки идеально подходили именно вам. Ведь данное компрессионное белье выпускается семи размеров. Все замеры делаются с утра, чтобы на них не повлияли отеки.

Предварительно стоит проконсультироваться с врачом, который посоветует вам нужную степень компрессии (умеренную, среднюю или усиленную). Это важно, ведь чтобы добиться максимального лечебного эффекта, нужно знать особенности вашего организма.

Как заказать компрессионный трикотаж для беременных

Для того чтобы купить компрессионный трикотаж на medzakaz вы можете воспользоваться несколькими способами. Для начала вы можете на сайте ознакомиться с ассортиментом компрессионных колготок, где вы сразу увидите цены на компрессионный трикотаж. Затем вам нужно выбрать наиболее удобный для вас способ оплаты и доставки.

Вы можете попросить у менеджера выслать вам счет-фактуру. В таком случае вам только потребуется оплатить ее в любом банке. Как только деньги поступят на счет магазина, вам будет тут же отправлен товар. Это значит, что вы его получите в течение суток.

Так же можно согласовать с менеджером время вашего визита, если вы хотите самостоятельно забрать товар из магазина. Тогда вы выберете ближайший к вам магазин и сможете оплатить на месте.

В случае оплаты наличными деньгами вы можете заказать курьерскую доставку (стоимость доставки при заказе от 980 гривен - бесплатная). В любом случае на руки вы получите чек.

Менеджеры готовы проконсультировать вас по любым вопросам и разъяснить все нюансы в будние дни с 9.00 до 19.00, а в субботу с 11.00 до 16.00.