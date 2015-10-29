Компания "ПРИС" поставляет профессиональное оборудование для гриля

Широкий выбор оборудования для гриля в интернет-магазине "ПРИС" Предприятия, которые работают в сфере общественного питания, часто заказывают оборудования профессионального приготовления гриля. Поскольку стоит оно недорого, каждый ресторан, кафе или общественная столовая может позволить себе приобрести любую нужную модель гриля. Такой спрос на панини гриль неудивителен - запеченные в нем овощи и куриное мясо имеют повышенный спрос среди посетителей. Каждое заведение, стремящееся увеличить поток людей, обязательно заботиться о наличии современного оборудования на своей кухне. Возможность купить модель прижимного типа, чтобы соответствовать актуальным требованиям в сфере общепита и удовлетворять запросы клиентов делает ресторан или кафе популярным и востребованным в своем городе. Оборудование контактного типа можно купить только в узкоспециализированных интернет-магазинах с хорошей репутацией на рынке. Именно таким является магазин "ПРИС", поставляющий гриль для панини предприятиям, работающим в ресторанном бизнесе. Что отличает наши профессиональные роликовые грили от других низкокачественных вариантов? Цельная литая решетка с толстыми прутьями из стали - такое оборудование не сломается, не подведет в моменты интенсивной и быстрой работы, не прогнется и не заставит поваров врасплох. Поддон для аккуратного сбора кипящей жидкости из жира - готовое блюдо впитает в себя минимальное количество жира, что не навредит здоровью потребителя. Наличие специального оборудование, которое выводит вредные продукты сгорания из внутреннего корпуса гриля - позаботьтесь о безопасности вашего персонала! Такая роликовая модель полностью избавляет кухню от копоти и дыма, а посетители не почувствуют посторонние запахи. Свежий, приятный воздух - главное отличие хороших ресторанов! Возможность керамический тип данной продукции с разными нагревательными элементами (на газу, электричестве, древесном угле), что позволит владельцу заведения общественного питания подобрать оптимальный вариант для экономии ресурсов и бюджета. Вы можете приобрести у нас такие виды гриля: контактные (прижимные)

грили-саламандра

лава гриль

вало-грили

керамические модели

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