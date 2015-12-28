Компания «КТ Украина» – лидер в сфере предоставления дистрибьюторских услуг

Компания «КТ Украина» зарекомендовала себя как надежный поставщик с большим опытом работы и занимает лидирующие позиции на рынке Украины в сфере предоставления дистрибьюторских услуг. Сегодня с ней работает множество партнеров (торговые марки «Sparky», «Calore», «Luga Abrasiv», «Makita», «Einhell», «Термiя»), количество клиентов постоянно растет – ежедневно сюда обращается до 20 тысяч чел. – этот фактор указывает на стабильность в бизнесе и доверие покупателей. В наше время по всей территории Украины расположены 22 филиала, каждый из которых состоит из товарного склада, отделов логистики и сбыта, сервисного центра.

Такая разветвленная филиальная сеть обеспечивает активное сотрудничество компании «КТ Украина» с клиентами по всей стране, а также налаженную взаимосвязь с покупателями, результатом чего становится расширение продукции с учетом потребительских нужд. Сотрудники компании стремятся создать оптимальные условия для сотрудничества и предоставляют клиентам качественный сервис. Каталог продукции насчитывает тысячи наименований качественного оборудования и техники, а также различных товаров народного потребления, из которых можно выделить:

автотовары;

садовый инвентарь;

садовую технику;

электроинструмент;

монтажную пену;

ручной инструмент;

расходные материалы и т.д.

Штат компании «КТ Украина» насчитывает более 1 тыс. квалифицированных специалистов, настоящих профессионалов, которые работают над повышением квалификации и постоянно совершенствуют свои знания и навыки, обеспечивая высокий уровень обслуживания клиентов. В конце 2011 г. был открыт Университет, в котором проводится профильное обучение молодых специалистов.

Широкий ассортимент товаров от лучших производителей

Компания «КТ Украина» постоянно расширяет ассортимент продукции, и на сегодняшний день на ее складах насчитывается более 3 тыс. товарных позиций – это электро- и бензоинструмент, оборудование и техника для строительства и ремонта, садовый инвентарь, мототехника, строительная химия, бытовая техника. Нужно отметить постоянно обновление каталога, в зависимости от постоянно меняющихся тенденций рынка и нужд потребителей. На сегодняшний день компания осуществляет активное сотрудничество с розничными торговыми точками и крупными оптовыми поставщиками, строительными организациями, а также региональными и национальными супермаркетами «АРС-КЕРАМИКА», «OЛДI», «МегаМаркет», «ЭПИЦЕНТР», «Новая Линия», «Eurotec», «ЛеруаМерленУкраїна». По территории Украины расположены 30 сервисных центров, через которые осуществляется быстрое и качественное обслуживание продукции.