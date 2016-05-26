Компактная стремянка для квартиры: обзор моделей

Переносная складная лестница небольших размеров удобна для решения различных бытовых вопросов, незаменима при ремонте квартиры. Практичная, долговечная, безопасная в применении, она требует минимум места для хранения.

Качественные стремянки для повседневных нужд

Мобильность, легкость, компактность отличают стремянки от других типов лестниц. Они имеют верхнюю площадку, оснащены противоскользящими буксами в опорной части. Соблюдая стратегию низких цен, компании СтройТех предлагает в большом ассортименте лучшую продукцию европейских и китайских производителей.

Рассчитанные на нагрузки 120кг или 150кг, стремянки изготавливаются из стальных или алюминиевых сплавов. Простые складные лестницы имеют удобные ступени с рифленой поверхностью. Разнообразные по дизайну, они различаются количеством ступеней, габаритными размерами.

Односекционные стремянки европейского производства

Организацию домашних работ по уборке, ремонту, обустройству верхнего уровня помещений обеспечивают стальные лестницы WERK, изготовленные в Украине. Они предлагаются высотой от 130мм до 220мм с расположением верхней платформы на уровне от 64см до 156см. При ширине опоры 46-55см стремянки имеют от 3 до 7 ступеней и весят от 4,4кт до 7,9кг.

Добраться до нужных мест на любой высоте квартиры дает возможность бытовая стремянка ITOSS производства Словакии. Она представлена широким рядом алюминиевых моделей весом от 2,5 до 5,7кг. Изделия высотой от 130см до 245см позволяют подниматься на верхнюю площадку, располагаемую на высоте от 55см до 161см. При ширине опоры 40см, 43см, 45см,48см,50см, они имеют от 3 до 8 ступеней.

Малогабаритные стальные стремянки из Китая

В ряду доступной и популярной продукции производственной компании FORTE находятся

стремянки с шириной опоры 35см. Их небольшой вес и компактность позволяют легкую транспортировку, перестановку, фиксирование в удобном положении. Стальные односекционные изделия характеризуются следующими параметрами:

- количество ступеней – 2, 3, 4;

- максимальная высота – 86см, 110см, 130см;

- высота до платформы – 45см, 70см, 95см;

- вес – 4кг, 5,6кг и 7,3кг.

Воспользовавшись услугами интернет-магазина, можно выбрать подходящий для конкретной квартиры вариант и выгодно купить стремянку http://stroyteh.ua/category/lestnicy-stremyanki/. Для более широкого и профессионального применения предлагаются всевозможные модели приставных, шарнирных, телескопических, универсальных лестниц.