Кофе: история и современность

Кофейная пауза – это и повод для общения с друзьями, и возможность побыть наедине с собой. Любителей магического напитка становится все больше – чем не повод зерновой кофе оптом купить и начать прибыльное дело!

Кофе пробуждает, бодрит, заряжает энергией на целый день, его глубокий аромат и приятный горьковатый вкус ценят заядлые кофеманы. Ежедневно в мире выпиваются более 2 миллиардов чашек кофе. А что еще мы знаем об этом напитке с многовековой историей?

Культура употребления кофейного напитка складывалась столетиями, но самый лучший эффект от него можно получить в утренние часы между 09:30 и 11:30. Исследователи кофейных зерен утверждают, что пользы от кофе намного больше, чем вреда. Одно только вдыхание магического аромата заметно понижает уровень стресса. Кофе можно считать легким антидепрессантом: он способствует образованию химических веществ серотонина и норадреналина, отвечающих за ощущение подъёма настроения.

Многие ученые с абсолютной уверенностью заявляют, что кофеманы быстрее соображают, достигают лучших результатов в спорте и в меньшей степени рискуют получить рак кожи, цирроз печени и болезнь Альцгеймера. Всего одна чашечка в день снижает вероятность развития диабета 2 степени и даже делает человека немного счастливее – и все это благодаря содержащимся в продукте антиоксидантам. Кофейные антиоксиданты, по мнению тех же исследователей, усваиваются организмом лучше, чем те, которые содержатся в овощах и фруктах.

Неоднозначное отношение к кофе за всю историю его существования выражалось в нескольких попытках запретить употребление напитка. Кофе был запрещен в Мекке в начале XVI века в связи с убеждением, что напиток стимулирует радикальное мышление. Итальянское духовенство в XVIвеке усмотрело сатанинскую природу в этом продукте, а по приказу оттоманского правителя Мурада IV кофеманов полагалось бить и выбрасывать в море.

Современное общество оценило не только гастрономическую прелесть кофе, но и значительный коммерческий эффект – это один из самых продаваемых товаров в мире, второй после нефти. Купить кофе оптом из Вьетнама или Колумбии не является проблемой благодаря налаженным торговым связям. Более 25 миллионов фермеров в 50 странах занимаются выращиванием этого продукта, но абсолютным лидером является Бразилия, имеющая 40% мирового производства и экспортирующая зерновой кофе оптом во все уголки мира.