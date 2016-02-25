Классификация моторных масел syntium petronas

Существует определенная стандартизация обозначения качества моторных масел syntium petronas. Здесь следует указать на две основные классификации: американская API и европейская ACEA. Производители, как правило, пользуются обеими одновременно. Просто двигатели со Старого Континента довольно сильно отличаются от американских. Начальная буква " S " в классификации Американского Института Нефти (API) обозначает масла для бензиновых двигателей, а C-для дизельных двигателей. Второй символ - это ключ к качеству продукта. Чем дальше от начала алфавита, тем выше качество. Например, запись SM означает, что масло для двигателя бензинового, качество которого значительно превосходит то, которое описывается, как SA. Деление предложенный Европейской Ассоциации Производителей Двигателей (ACEA) базируется на четырех группах масел. Буква А - это жидкость для бензиновых двигателей. B - это масла, предназначенные для легковых автомобилей с дизельными двигателями. Символ C указывает на масла low SAPS или mid SAPS для легковых автомобилей с бензиновыми или смазка для дизельных двигателей с сажевым фильтром. D - для применения в транспортных средствах и грузовых автомобилях, ездящих на дизельном топливе. После символа букв указывается цифровое обозначение, которое обозначает качество смазочной жидкости, и группу приводов, в которых можно эту жидкость применить. Это цифры от 1 до 5 – чем выше, тем более качественная жидкость. Моторные масла syntium petronas являются смазочными жидкостями высокого класса. Ключевым вопросом является также определение класса вязкости, то есть SAE. Оно имеет связь с температурой, при которой работает двигатель. Речь идет о таинственных символах на этикетках масла syntium petronas, например 10W-40. Входит в перечень шесть классов смазок зимних и пять летних. Размещенная на бутылке жидкости буква В - это сокращение от „Winter”, то есть зима. Перед этим знаком встречаются цифры указывающие текучесть при низких температурах. Чем меньше, тем смазочная жидкость более приспособлена для работы в низких температурах. Цифры, однако, условны и вы не можете читать их буквально. Например, согласно стандартам SAE запись 0W означает, что автомобиль должен безопасно запустить при минимальной температуре минус 40 °C. В свою очередь, числа записываются при обозначении букв и через тире указывают на текучесть при более высоких температурах. Аналогично: чем больше число, тем больше допуск на высокие температуры. Другими словами - это интервал, в котором данное моторное масло syntium 3000 5w-40 сохраняет свои смазочные свойства и, тем самым, обеспечивает правильную работу двигателя и его запуск. В настоящее время доступны на рынке жидкости - это в основном масла syntium petronas внесезонные, то есть они подходят как для езды зимней, так и летней.