|
Класика іграшкового світу
Класика іграшкового світу
Згадайте власне дитинство. Які іграшки були у вас першими? Мабуть, серед названих опиниться і жовта гумова качка. Хоч з того періоду минуло багато часу, популярність цієї іграшки не стала меншою, а навіть навпаки - стрімко зросла. З чим це пов'язано?
По-перше, іграшка має надзвичайно багату і цікаву історію, яка веде свій початок ще з ХІХ століття. По-друге, дуже практична у використанні. По-третє, яскраві кольори і веселий дизайн приваблюють увагу не лише дітей, а й дорослих. Велике значення має і те, що виготовлені ці вироби з безпечних для здоров'я матеріалів. А багатогранність у використанні не залишає сумнівів щодо особливого місця даної іграшки у житті кожної людини.
Funny Ducks - це компанія в Києві, яка метою своєї діяльності обрала підтримку традицій. Вона дарує оточуючим радість у вигляді милих качечок. Асортимент товару налічує більше сотні видів. Тут можна знайти іграшки, стилізовані:
- під інших тварин чи героїв казок;
- до знаменних дат (днів народження, державних та релігійних свят);
- під представників різних професій;
- в дусі народних традицій;
- під різні характери і настрої і т.ін.
Як використати і де придбати?
Побачивши такі іграшки, ви не зможете пройти повз. Веселі качки в одну мить викличуть захват у вашої дитини, якого б віку вона не була. Ці вироби приносять радість не лише малюкам. Вони набули набагато ширшого поля використання. Це:
- предмет, актуальний в період прорізання зубів у немовлят;
- аксесуар, який перетворює для дитини процес купання у захоплюючу пригоду;
- приємний сувенір для людей з почуттям гумору;
- експонат для особистої колекції;
- лічильний матеріал в дитячому садку;
- учасник змагань по плаванню в струмку, калюжі, річці, ванні, ставку і т.д.
Замовте для своєї дитини таку іграшку в нашому інтернет-магазині. Ви самі переконаєтесь в її дієвості і корисному впливу на емоційний стан малюка. Вибрати потрібний екземпляр дуже просто за допомогою каталогу продукції. Через корзину покупця зможете придбати свій товар.
Зверніть увагу! В асортименті магазину увесь час з'являються новинки. Ми постійно проводимо акції і робимо знижки, а для оптовиків - привабливі пропозиції. Скористайтесь своїм шансом не лише придбати цікаву річ, а й зекономити свої кошти!
Більше інформаціі ви знайдете на нашому сайті http://funnyducks.com.ua/.Телефонуйте прямо зараз