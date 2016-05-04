Класика іграшкового світу

Класика іграшкового світу Згадайте власне дитинство. Які іграшки були у вас першими? Мабуть, серед названих опиниться і жовта гумова качка . Хоч з того періоду минуло багато часу, популярність цієї іграшки не стала меншою, а навіть навпаки - стрімко зросла. З чим це пов'язано? По-перше, іграшка має надзвичайно багату і цікаву історію, яка веде свій початок ще з ХІХ століття. По-друге, дуже практична у використанні. По-третє, яскраві кольори і веселий дизайн приваблюють увагу не лише дітей, а й дорослих. Велике значення має і те, що виготовлені ці вироби з безпечних для здоров'я матеріалів. А багатогранність у використанні не залишає сумнівів щодо особливого місця даної іграшки у житті кожної людини. Funny Ducks - це компанія в Києві, яка метою своєї діяльності обрала підтримку традицій. Вона дарує оточуючим радість у вигляді милих качечок. Асортимент товару налічує більше сотні видів. Тут можна знайти іграшки, стилізовані: під інших тварин чи героїв казок;

до знаменних дат (днів народження, державних та релігійних свят);

під представників різних професій;

в дусі народних традицій;

під різні характери і настрої і т.ін. Як використати і де придбати? Побачивши такі іграшки, ви не зможете пройти повз. Веселі качки в одну мить викличуть захват у вашої дитини, якого б віку вона не була. Ці вироби приносять радість не лише малюкам. Вони набули набагато ширшого поля використання. Це: предмет, актуальний в період прорізання зубів у немовлят;

аксесуар, який перетворює для дитини процес купання у захоплюючу пригоду;

приємний сувенір для людей з почуттям гумору;

експонат для особистої колекції;

лічильний матеріал в дитячому садку;

учасник змагань по плаванню в струмку, калюжі, річці, ванні, ставку і т.д. Замовте для своєї дитини таку іграшку в нашому інтернет-магазині. Ви самі переконаєтесь в її дієвості і корисному впливу на емоційний стан малюка. Вибрати потрібний екземпляр дуже просто за допомогою каталогу продукції. Через корзину покупця зможете придбати свій товар. Зверніть увагу! В асортименті магазину увесь час з'являються новинки. Ми постійно проводимо акції і робимо знижки, а для оптовиків - привабливі пропозиції. Скористайтесь своїм шансом не лише придбати цікаву річ, а й зекономити свої кошти! Більше інформаціі ви знайдете на нашому сайті http://funnyducks.com.ua/.Телефонуйте прямо зараз