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Класика іграшкового світу

 

Класика іграшкового світу
 

Класика іграшкового світу

Згадайте власне дитинство. Які іграшки були у вас першими? Мабуть, серед названих опиниться і жовта гумова качка. Хоч з того періоду минуло багато часу, популярність цієї іграшки не стала меншою, а навіть навпаки - стрімко зросла. З чим це пов'язано?

По-перше, іграшка має надзвичайно багату і цікаву історію, яка веде свій початок ще з ХІХ століття. По-друге, дуже практична у використанні. По-третє, яскраві кольори і веселий дизайн приваблюють увагу не лише дітей, а й дорослих. Велике значення має і те, що виготовлені ці вироби з безпечних для здоров'я матеріалів. А багатогранність у використанні не залишає сумнівів щодо особливого місця даної іграшки у житті кожної людини.

Funny Ducks - це компанія в Києві, яка метою своєї діяльності обрала підтримку традицій. Вона дарує оточуючим радість у вигляді милих качечок. Асортимент товару налічує більше сотні видів. Тут можна знайти іграшки, стилізовані:

  • під інших тварин чи героїв казок;
  • до знаменних дат (днів народження, державних та релігійних свят);
  • під представників різних професій;
  • в дусі народних традицій;
  • під різні характери і настрої і т.ін.

Як використати і де придбати?

Побачивши такі іграшки, ви не зможете пройти повз. Веселі качки в одну мить викличуть захват у вашої дитини, якого б віку вона не була. Ці вироби приносять радість не лише малюкам. Вони набули набагато ширшого поля використання. Це:

  • предмет, актуальний в період прорізання зубів у немовлят;
  • аксесуар, який перетворює для дитини процес купання у захоплюючу пригоду;
  • приємний сувенір для людей з почуттям гумору;
  • експонат для особистої колекції;
  • лічильний матеріал в дитячому садку;
  • учасник змагань по плаванню в струмку, калюжі, річці, ванні, ставку і т.д.

Замовте для своєї дитини таку іграшку в нашому інтернет-магазині. Ви самі переконаєтесь в її дієвості і корисному впливу на емоційний стан малюка. Вибрати потрібний екземпляр дуже просто за допомогою каталогу продукції. Через корзину покупця зможете придбати свій товар.

Зверніть увагу! В асортименті магазину увесь час з'являються новинки. Ми постійно проводимо акції і робимо знижки, а для оптовиків - привабливі пропозиції. Скористайтесь своїм шансом не лише придбати цікаву річ, а й зекономити свої кошти!

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Категория Рекламные статьи
Дата размещения04.05.2016
Количество просмотров43
Статью добавил пользователь admin
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