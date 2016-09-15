Каркасный дом: надежное и экологически чистое жилье

Каждый человек предъявляет особые требования к своему жилье. Всем хочется жить в комфортной, максимально уютной и благоприятной обстановке. Этим всем параметрам прекрасно соответствуют каркасные дома. Они выполняются из экологически чистой древесины. Поэтому они оказывают благоприятное воздействие на здоровье и физическое состояние человека.

Основные преимущества

Построить надежный каркасный дом в Киеве можно всего за несколько месяцев. Это одно из ключевых преимуществ данной технологии строительства. Огромным достоинством такого сооружения является также минимальная теплопроводность стен. Летом в таком доме очень приятно и прохладно, а зимой владельцев дома ждет тепло и невероятный уют.

Ключевыми достоинствами каркасного дома считаются:

минимальный период строительства. Если к процессу строительства подойти внимательно и ответственно, тогда возвести такое сооружение можно за 3 месяца;

минимальные затраты времени и сил на установку фундамента;

экономичность каркасного дома. Строительство такого жилья обходится значительно дешевле, чем возведение монолитного или кирпичного дома. Экономия финансов составляет до 40%.

Каркасные дома могут использоваться в качестве уютного и красивого дачного домика. Кроме этого они идеально подходят для круглогодичного проживания. Однако для того чтобы такой дом был максимально комфортным и уютным, доверить его возведение нужно опытным специалистам.

Обязательная вентиляция

При строительстве каркасного дома нужно уделить больше внимание теплоизоляции сооружения, а также его качественной вентиляции. Такое условие не является обязательным требованием для деревянных, кирпичных домов. Однако качественная вентиляция – это один из ключевых параметров долговечность такого сооружения. Правильная система вентиляции позволяет защитить утеплитель, а также облицовку каркасного дома.

Профессиональный подход

Доверять строительство каркасного дома можно только опытным мастерам. Отличные отзывы имеют специалисты компании КиевГорБуд, заказать услуги которых можно по ссылке http://kievgorbud.com.ua/ua/. Опытные специалисты компании используются в своей работе только самые качественные материалы, профессиональное оборудование и передовые технологии производства. Такой подход станет гарантией длительного срока эксплуатации дома, его великолепного внешнего вида и надежности.