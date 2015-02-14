Карбюраторный фильтр.

​Для очищения воздуха, который поступает в карбюратор, предусмотрен воздушный фильтр. Чаще всего в автомобилях используют комбинированный масляный инерционный фильтр-очиститель воздуха. Данный вид фильтра очень эффективен и обеспечивает очистку воздуха от пыли в пределах 95% и больше. Но как и другие автозапчасти, фильтры для своей эффективной работы нуждаются в замене, поэтому нужно следить за их состоянием.

Строение воздушного фильтра. Он состоит из корпуса с элементами фильтра, переходника и воздухозаборника. Снизу в корпусе размещена ванна, куда заливают масло. Сверху масляной ванны размещается отражатель с окнами, через которые проходит масло. В стакане и в переходнике размещены перекладины.

Бесперебойную подачу воздушного потока обеспечивают запчасти, которые взаимодействуют между собой. Воздух поступает по каналу воздуховоду в воздухоочиститель.



До отверстия воздуховода прикрепляется воздухозаборник, при помощи пружины, в момент закрытия капота. Воздуховод оснащен заслонкой, а из-за смены положения заслонки, воздушные потоки поступают в воздухоочиститель через жалюзи капота, али же испод капота. В первом варианте поступает холодный воздух, во втором идет теплый воздух, который облегчает запуск движка при минусовой температуре запчасти.

В процессе работы движка воздух через воздухозаборник поступает в кольцевое отверстие и проходя по нему в низ, воздух, касаясь отражателя и масла в ванне, изменяет направление и проходит через фильтр непосредственно в карбюратор. Воздушный поток собирает частицы масла с ванны и оставляет их на фильтре, тем самым смачивая его, что повышает эффект очищения масла. После чего масло скапывает на отражатель, а от туда в масляную ванну.

При изменении направления воздушного потока тяжелые частицы не поспевают за ним и остаются на отражателе и оседают на дне масляной ванны, так происходит первая ступень очищения воздуха.



Вторая ступень очищения происходит в момент прохождения воздушного потока через фильтр, где остаются самые мелкие частицы пыли и воды.

На патрубке находится специальный резиновый шланг, по нему воздух направляется в компрессор. Перед самим патрубком устанавливают отражатель, для того чтобы в компрессор не попадало масло и вода, которые могут повлечь за собой воздушный поток. Воздухоочиститель крепится к карбюратору фланцем опорного стакана при помощи винтов.

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