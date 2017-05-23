Камера сушки

После любого вида окрасочной продукции необходимо некоторое время для его сушки. Камера сушки представляет собой хорошо закрытое место, оборудованное особым оснащением. Именно в данном помещении ведутся покрасочная деятельность любых видов изделий с учетом общепринятых норм пожарной безопасности.

Данные камеры довольно популярны среди автосервисов, где производится непосредственно покраска и сушка машин, попавших в дорожно-транспортное происшествие. Процесс покраски довольно трудоемкий и, как правило, выполняется высококвалифицированными специалистами. Говоря об устройстве специальной камеры, необходимо отметить следующие плюсы:

закрытый бокс, в котором выполняется покраска и сушка;

обязательное присутствие фильтров в вентиляционной системе;

генератор тепла;

мощная система вытяжки с дополнительной фильтрацией воздуха.

Добавим также, что эта специальная камера занимает довольно много места, соответственно, рациональным является ее использование на специально отведенных площадках.

Специфика работы

На сайте tweko . com . ua можно ознакомиться подробнее с камерами сушки. Сайт несет в себе не только информационный, но и рекомендательный характер, поэтому каждый юзер, найдет для себя что-то полезное при просмотре сайта. Сушильные камеры основаны на работе регуляции турбулентности и давления воздуха. Оптимизированная циркуляция воздуха происходит за счет использования специальной системы. После некоторого времени использования этой камеры фильтры, присутствующие в ней, засоряются, что приводит к образованию капель краски. Правильное расположение фильтров, вмонтированных в пол и потолок, поможет избежать данной неприятности. Двери в закрытом состоянии выполняют в камере функцию плотной герметизации. Для соблюдения всех норм противопожарной безопасности сушильный бокс оборудуется теплоизоляционным пластом. Потеря тепла при окраске и сушке, таким образом, исключается.

Установка бокса сушки

Для правильной установки бокса необходимо обратиться за помощью к специалистам. Просмотреть сайт может любой пользователь интернета в любой точке земного шара, для этого необходимо просто иметь доступ в интернет. Обычно существует два правила установки боксов:

установка камеры на уровне бетонного пола (дорогой, но самый надежный способ);

расположение камеры на завышенную от пола железную конструкцию (дешевый и менее надежный способ).

Можно ли создать такую камеру самостоятельно? Да, если быть хорошо осведомленным в вопросах расположения системы вентиляции в камере. Грамотно спроектировав вытяжку, в боксе можно поддерживать давление воздуха на нужном уровне.

