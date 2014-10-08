Калужское шоссе

​Загородные участки на Калужском шоссе часто использовала для своего отдыха от городской суеты партийная элита. Даже сейчас остались пансионаты и санатории разных министерств и прочих государственных органов, причем довольно таки успешно функционирующих. Теперь и у вас есть возможность приобретение недвижимости в этом районе. Ведь, несколько важна такая солидная история по сравнению с огромными лесными массивами и водоемами, что свойственны этой местности. Тем более, когда к такой природной роскоши ведет хорошая заасфальтированная дорога. Если говорить о ценах, то они более привлекательные и доступные именно на Калужском направлении, нежели на Киевском или Новорижском шоссе.

Приобретая себе участок сейчас, вы делаете очень выгодное вложение средств. Ожидается повышение стоимости домов, после перехода этой земли к Москве. К Новой Москве планируется переход огромной площади от Калужской трассы и аж до 60-го километра в расстоянии от МКАда. Так что перспектива роста цен четко обозначена на все виды недвижимости: дома, участки, квартиры.

Можно найти неплохие предложения любого интересующего вас типа недвижимости, начиная от обычного земельного участка и заканчивая таунхаусами и дюплексами. Запланированное расширение естественно отразится на улучшении качества инфраструктуры. Хотя, честно говоря, она и сейчас здесь на хорошем уровне. Наличие поблизости города Троицк обеспечивает всеми необходимыми развлечениями и средствами, нужными для комфортной жизни. Так что больницы и поликлиники, секции, кафе, магазины, школы, детские сады, спорткомплексы не оставят вас наедине со своими проблемами и скучной жизнью. Если нужно поехать в Москву без личного транспорта, то можете без проблем это сделать благодаря автобусному совмещению между Троицким и столицей. Как раз на въезде в Москву вы можете приобрести все что нужно или просто провести время в торгово-развлекательном комплексе «Мега».

Еще одним весомым аргументом в пользу приобретения недвижимости на Калужском шоссе можно назвать отсутствие железной дороги. Можете забыть о гуле поезда и дачниках. Не может не радовать и отсутствие грузовых фур на Калужской трассе из-за двух полосного движения. Так что если у вашей семьи есть автомобиль – можете забыть о пробках в этих местах.

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