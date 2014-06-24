​Установка натяжных потолков – это относительно новый, но очень хорошо зарекомендовавший себя способ отделки помещений. Такая удобная конструкция позволяет отлично замаскировать дефекты поверхности, легко смонтировать скрытую электропроводку и, при необходимости, установить дополнительную звуко- или теплоизоляцию. Кроме того, поскольку полотна для натяжных потолков выпускаются в самых разнообразных фактурных и цветовых решениях, то при помощи данного способа отделки можно реализовывать самые смелые дизайнерские проекты.







Итак, решение о способе отделки помещения принято. Но тут сразу возникает вопрос, какой лучше заказать натяжной потолок? Для начала, определимся с фактурой. Полотна для натяжных потолков могут быть глянцевыми, матовыми или полуглянцевыми. Вариант с установкой глянцевого навесного потолка – это отличное решение для интерьеров в современном и авангардном стиле. Блестящая поверхность потолка будет отражать имеющиеся в комнате предметы и сделает комнаты визуально более высокими. При правильной расстановке источника света на глянцевой поверхности потолка можно создать удивительно красивые эффекты. Полуглянцевые полотна называют еще покрытиями «металлик». На такой поверхности, также, будут отражаться предметы, но более размыто и неявно, по сравнению с глянцевой поверхностью. Такие потолки прекрасно подойдут для интерьеров авангардного плана, в котором присутствуют элементы из блестящего металла.







Матовые потолки – это универсальное решение, которое может дополнить интерьер любого направления. Нужно сказать, что матовыми могут быть и тканевые, и пленочные полотнища, а вот глянцевыми – только покрытия из пленки ПВХ. Тканевые полотнища позволяют создавать бесшовные потолки, в то время как при использовании пленки, чаще всего, полотно приходится сваривать. И тот, и другой вариант материала можно применять, планируя варианты многоуровневых потолков.







Теперь нужно определиться с выбором производителя. Сегодня на рынке можно встретить полотна российского, европейского и китайского производства. Нужно заметить, что материалы, произведенные в Европе, отличаются отменным качеством, но стоят дороже российских аналогов. Российские потолки из пленки ПВХ имеют более толстое полотно и выпускаются только шириной до 140 см. Что же касается внешнего вида, то полотна российского производства мало уступают европейским аналогам. Поэтому для тех, кто планирует бюджетный ремонт, этот вид материала можно смело рекомендовать к покупке. Китайские полотна для натяжных потолков у многих вызывают недоверие, но это не совсем правильный подход, так как качество их вполне соответствует не слишком высокой цене. Преимуществом этого вида материала является то, что китайские производители предлагают пленку шириной более трех метров, что позволяет избежать необходимости сваривания пленки.







При выборе материалов для натяжных потолков нельзя обойти вниманием и систему крепления полотнищ. Не стоит экономить на этой статье расходов, так как от качества креплений зависит не только внешний вид потолков, но и долговечность их службы. Но выбор даже самых качественных материалов не поможет достичь отличного результата, если доверить установку потолков непрофессионалам. Те, кто желает получить действительно качественные натяжные потолки монтаж данной конструкции доверяют исключительно надежным компаниям, которые дают гарантию на свою работу. В противном случае, с большой степенью вероятности, можно будет сказать, что деньги на покупку материалов были потрачены зря.