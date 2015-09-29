Какой двигатель подходит для садовой техники?

Садовая техника, как и любая другая, нуждается в источнике энергии для выполнения работ. Только если в простых инструментах используется физическая сила человека, то есть такие виды работ, где физической силы будет явно недостаточно, придётся прибегать к помощи специальных агрегатов. К ним относятся: культиваторы и мотоблоки, опрыскиватели и помпы, бензопилы и генераторы. Все из них работают от двигателя внутреннего сгорания или электродвигателя, которые способны обеспечить намного больше силы, чем отдельно взятый человек. Садовая техника любит специализированные садовые бренды, поэтому при покупке двигателя обратите своё внимание на двигатель Садко. Словенский производитель из ЕС, который разрабатывает технику под местный рынок. Местный, не значит «словенский», а тот рынок, где продукция будет продаваться. Из-за этого они вносят правки и изменения как в компоновку запчастей, так и в состав самого металла. Делается это для того, чтобы техника, которая работает во влажной земле, была больше подготовлена именно к контакту с влагой, противостояла ржавчине, а та техника, которая попадает на сухую землю, получала сталь с большим акцентом на износ и стойкость режущих кромок. Хорошо, брендов есть много и каждый имеет свои преимущества. Чем больше вы о них узнаёте, тем более правильный выбор сможете сделать. А сейчас мы расскажем о тех моментах, которые характерны для любого двигателя, независимо от того, кто его производит. Начнём с того, что топливо или источник питания должен быть хорошим. Заправлять двигатель внутреннего сгорания стоит бензином или дизелем от проверенных производителей. Сейчас есть много сетевых заправок, под которые покупался отдельный нефтяной комбинат или завод. Вы прекрасно о них знаете. Что касается электрических приборов, то желательно установить у себя дома стабилизатор тока, особенно если дом или дача находятся далеко за пределами города. В таких местах часты случаи скачков напряжения, а также полного отключения света в случае непогоды или сезонных дождей, снегопадов, ураганов. Если в этот момент вы работали садовой техникой, то она может выйти из строя за счёт резкого всплеска или падения напряжения. Именно по этой причине мы рекомендуем использовать стабилизатор тока. Вторым оязательным правилом будет своевременный уход и технический осмотр. Нет ничего проще и дешевле, чем заметить проблему во время её возникновения, чем ремонтировать разбитый двигатель или менять цилиндры с поршнями, которые разрушила пыль. Простой осмотр и воздушный фильтр часто экономят ваше время и целое состояние денег.