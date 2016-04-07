Какими должны быть детские игрушки

Ребенок – маленькое счастье, которое хочется постоянно радовать и немножко баловать, покупая ему различные интересные игрушки. Но игрушками можно не только забавлять, а параллельно развивать малыша: его фантазию, творческие способности, логическое мышление, формировать чувство ответственности. Поэтому к выбору детской игрушки следует подходить со всей серьезностью и ответственностью. 1. Детская игрушка должна соответствовать возрасту ребенка.

Это один из важнейших критериев при выборе игрушки, иначе она быстро наскучит, потому что либо слишком проста, либо слишком непонятна. Для ребенка от рождения до 6 месяцев нужны игрушки, учащие концентрировать на себе его внимание. Сначала эту роль исполняют всевозможные погремушки, желательно ярких цветов. Полезно будет приобрести мобиль на кроватку, движущиеся детали которого будут привлекать к себе внимание, а значит ребенок непроизвольно будет делать зарядку для глаз. Обратите также внимание на развивающий коврик для малышей с подвесными игрушками: музыкальными, шуршащими, с блестящими или зеркальными вставками. Лежа на коврике, ребенок не только научится концентрировать внимание, но и будет стараться дотянуться ручками и ножками к игрушкам, а это важный этап развития двигательной активности. 2. Детская игрушка должна быть интересной.

Не думайте, что то, что может быть интересно лично вам (например, микроскоп или настольная игра), заинтересует и ваше чадо. Ведь ваш ребенок – личность, имеющая отличный от вашего характер и собственные интересы. Поиграйте с малышом и обратите внимание, что интересует его больше всего. Возможно, он – усидчивый ребенок, который любит складывать пирамидку или лепить из пластилина разные фигурки. А может быть, он настолько энергичный, что усидеть на месте просто не может – ему нужно постоянно бегать, двигаться, приседать и т.д. Тогда мячик для него – отличная игрушка. Играя с ним, ребенок научится координировать движения, что особенно важно в возрасте от года. Существует мнение, что детские мячи прыгуны не подходят для игр маленьких детей, поскольку малыш может проглотить их. Но ведь прыгуны бывают разные по размеру и без них не обойтись, если вы нацелены на развитие своего малыша. Ведь если мячик – небольшой по размеру, ребенок будет учиться бросать и ловить его, обогащая арсенал движений. 3. Детская игрушка должна быть развивающей.

Не забывайте, что главная цель игрушки – не столько забавлять, сколько развивать ребенка. И первое, над чем нужно работать, – учить маленького концентрировать свое внимание на ярком цвете, разнообразных звуках, а также развивать мелкую моторику, чтобы малыш начал сам произносить звуки, а потом и слова. Поэтому обратите внимание на детские музыкальные игрушки, обладающие всеми необходимыми функциями для развития. Для совсем маленьких детей они могут быть не замысловатыми, например, в виде животного с кнопкой, нажимая на которую малыш будет слышать разные мелодии. Когда ребенку уже больше года можно предложить ему музыкальное пианино, переключающееся на ноты или на звуки животных.