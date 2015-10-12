Каким рекламным носителям Вы доверяете?

Реклама необходима каждой фирме и абсолютно не имеет значения занимается она оказанием каких-либо услуги или же осуществляет оптовую торговлю. Без рекламы будет тяжело(правильно будет сказать невозможно) даже самому отлаженному бизнесу. А если представить, что у какого-либо успешного бизнеса «выключат» рекламу, скорее всего, его судьба будет печальной. Реклама есть ключом к успеху, не даром существует всем известное мнение – «Реклама двигатель торговли». Безусловно реклама, это огромный мир инструментов и достичь успеха можно самыми разными путями. Опытные маркетологи из множества инструментов и возможностей, всегда выбирают самые оптимальные, эффективные и выгодные рекламные инструменты. Один из видов рекламно-сувенирной продукции это флешки под нанесение логотипа.



Вообще, а почему достойна внимания рекламно-сувенирная продукция? Ведь есть множество других видов рекламы например: наружная реклама, реклама в средствах массовой информации и реклама в интернете, также получила серьезное развитие и печатная продукция.



Какие плюсы и минусы у рекламных-сувениров что отличает их от других видов рекламы?

1. Как это не парадоксально, когда человек получает сувенир в свои руки – для него это как минимум приятно т.е. человек получает рекламу и она доставляет позитивные эмоции. Согласитесь, ни наружная реклама, а тем более реклама по ТВ явно не могут этим похвастаться.

2. Четкая целевая аудитория. Презентуя тот или иной сувенир, Вы сами решаете кому его вручить. Наличие жесткого таргетинга можно встретить разве что в интернет рекламе. 3. Длительность экспозиции рекламного материала. Что это значит? К примеру в наружной рекламе если не считать вывеску на магазине, а скажем лайт-бокс или биг-боард, то подобная реклама будет работать ровно сколько времени – сколько Вы заплатите оператору того или иного рекламного носителя. Аналогичная ситуация с интернет рекламой и рекламой в СМИ. А вот в случае с рекламными сувенирами, Вы платите только 1 РАЗ, а работать она будет, до полного износа или потери/утраты, выхода из строя. Хорошо, а почему именно флешки под нанесение? Ведь мир рекламной продукции просто огромен, по правде сказать сувениром, по большому счету, сегодня может быть абсолютно любой предмет. Как было отмечено выше, реклама на сувенирах работает весь срок службы того или иного предмета. Соответственно, более эффективным сувениром будет тот, который прослужит дольше. Флешки с логотипом как раз и отличаются от других видов сувениров, своей долговечностью. Флешка не выходит из стоя за 1 год, в ней не заканчивается паста или листы бумаги, флешка в буквальном смысле будет служить до полного износа.



Второй, не менее важный момент, это количество использований сувенира, другими словами – количество раз, которое Ваша реклама сработает. Как Вы думаете, какая основная потребность человека в современном мире? Потребность в обмене информацией. USB флешка, как раз решает именно эту задачу, а флешка с логотипом выполняет эту задачу, при этом, рекламирует Вашу компанию.

Флешек под нанесение логотипа существует множество. На сайте businessgifts.com.ua можно посмотреть массу примеров.



Не будем останавливаться на рассматривании тех или иных моделей, т.к. выбор это личное дело каждого. Единственный момент на который стоит обратить внимание – это способы нанесения логотипа. Их не так много как моделей флешек, но также есть из чего выбрать. При этом также каждый из способов нанесения имеет те или иные сильные и слабые стороны.

К примеру нанесение шелкотрафаретной печатью позволяет получать красивые и красочные изделия. Но, как ни крути, краска это краска и рано или поздно она сойдет, логотип потеряет свою привлекательность. Противоположных по своим свойствам метод нанесения – лазерная гравировка. Логотип получается практически вечным, но его не возможно окрасить в любой цвет.