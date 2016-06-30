Каким должен быть удобный новостной портал

Днепропетровск — один из красивейших городов Украины, прогулка по которому доставляет истинное удовольствие. Он живет своей жизнью, наполненной разноплановыми событиями. Интересен он как для самих горожан, так и для гостей, приезжающих сюда ежегодно в больших количествах. Что интересного здесь происходит, и где об этом можно узнать, читайте далее. Городской портал — место для всех и каждого Больше всего о городе и его жителях можно узнать на различных информационных порталах, где не только преподносятся новости о значительных и не очень событиях, но и идет их активное обсуждение. Именно здесь каждый может высказать свое мнение о наболевшем, поделиться новостью или узнать необходимую информацию. Давайте представим, каким должен быть идеальный информационный портал. В первую очередь, на сайте должны предлагаться два больших блока — для горожан и для путешественников. Для тех, кто прожил в Днепре не один год, должны освещаться следующие события: Информация об администрации с номерами телефонов и приемными часами, о работе органов местного самоуправления. Информации об услугах городских служб: куда и с какой проблемой можно обратиться. Новости Днепропетровска и области с оценкой экспертов. Все события от днепропетровского горсовета. Всевозможные электронные сервисы, которые делают жизнь проще. К примеру, прошла сессия горсовета Днепропетровска, вы всегда в режиме реального времени сможете узнать о ее результатах: что обсуждалось, какие постановления были приняты, как это отразится на жизни горожан. Конечно же, от вас ожидаются комментарии по тому или иному вопросу. Туристам здесь всегда рады Второй блок портала должен быть рассчитан на путешественников, приезжающих в Днепр. Впрочем, самим днепрянам он будет не менее интересен, так как о многом жители просто не знают. Что предлагается в этом блоке? Самые интересные места в городе с описаниями и комментариями.

Информация о гостиницах, ресторанах, развлекательных заведениях, всевозможных культурных мероприятиях.

Как сессия днепропетровского горсовета 2016 повлияет на развитие города и какие бонусы принесет его гостям.

Отзывы о городе — немаловажная составляющая его развития. Поэтому от того, какое впечатление о Днепре сложится у туристов, зависит его дальнейшая жизнь. Ведь если в город хочется вернуться, значит, что-то в нем зацепило. И не всегда это какие-то памятники архитектуры или красивые виды. Довольно часто хочется вернуться к людям — их приветливости и доброжелательности, культуре и открытости.