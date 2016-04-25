Какие простудные заболевания можно лечить ингалятором небулайзером? В холодный период года набирают активность такие болезни как ОРЗ и ОРВИ, грипп, простуда. Болеют ими взрослые и дети. Но эти болезни не относятся к особо опасным, особенно, если возникают у практически здоровых людей с крепким иммунитетом. Такие болезни опасны своими осложнениями, например, пневмонией, обструктивным заболеванием легких. Также они могут переходить в бронхиты, фарингиты, ларингиты, тонзиллиты, а иногда и в хронические формы этих заболеваний.

Каждый человек желает быть здоровым, а каждый родитель желает здоровья своему ребенку. Чтобы болеть как можно реже, а в случае возникновения болезни легче и быстрее выздоравливать, доктора-педиатры советуют целенаправленно укреплять иммунитет взрослых и детей.

К мерам, укрепляющим иммунитет, относят закаливание, зарядку и занятия физкультурой, частое пребывание на свежем воздухе, употребление в пищу фруктов и овощей, а также прием витаминов в период осеннее-весенних авитаминозов.

Очень важно следить за влажностью воздуха в помещении, где часто находится ребенок. Сухой, пересушенный воздух очень вреден для детей и взрослых, так как в результате дыхания сухим воздухом пересушиваются слизистые, а это способствует развитию вредоносных организмов. Слизистая без достаточного увлажнения лишается естественной защитной функции. Современная медицина предлагает уникальное инновационное средство, которое помогает быстрее преодолевать болезни, а также реже болеть, как взрослым так и детям. Это – небулайзер (ингалятор). Небулайзер преобразовывает жидкость, полученную из лекарственного вещества, в лечебный аэрозоль, который потом вдыхает больной. Таким образом, лекарство попадает прямо в больной орган, не оказывая вредного воздействия на другие органы и системы организма.

Небулайзер можно использовать и для профилактики простуд, для этого рекомендуют проводить ингаляции щелочными растворами, например, минеральной водой «Боржоми». Раствор минеральной воды увлажняет слизистые и поддерживает их естественную защитную функцию.

Для лечения малышей хорошо подойдет детский компрессорный небулайзер Gamma Panda . Его уникальный дизайн выполнен в виде панды. Небулайзер сразу располагает детей к себе своим внешним видом и процедура ингаляции с помощью такого небулайзера не выглядит для детей пугающей. А скорее превращает процедуру в интересную игру. Детский компрессорный небулайзер Gamma Panda разработан для детей и потому производится из экологически чистых материалов. Детский компрессорный небулайзер Gamma Panda распыляет частицы лекарства размером менее 5 мкм. Скорость распыления частиц - 0,3 мл/минута. Небулайзер, при проведении ингаляций ребенку, используется со специальной детской маской. Небулайзер также укомплектован взрослой маской, а следовательно, подходит для использования всей семьей.

В комплекте к детскому небулайзеру Gamma Panda идет также дополнительный воздушный фильтр и ротовой мундштук. Весит прибор всего 1,54 кг.

Детский компрессорный небулайзер Gamma Panda поставляется с инструкцией на двух языках (русский и украинский). Прибор имеет гарантию качества от производителя на 2 года. Подробно о небулайзерах Gamma можно прочитать на официальном сайте Гамма в Украине .