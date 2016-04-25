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Какие простудные заболевания можно лечить ингалятором небулайзером?
В холодный период года набирают активность такие болезни как ОРЗ и ОРВИ, грипп, простуда. Болеют ими взрослые и дети. Но эти болезни не относятся к особо опасным, особенно, если возникают у практически здоровых людей с крепким иммунитетом. Такие болезни опасны своими осложнениями, например, пневмонией, обструктивным заболеванием легких. Также они могут переходить в бронхиты, фарингиты, ларингиты, тонзиллиты, а иногда и в хронические формы этих заболеваний.
Современная медицина предлагает уникальное инновационное средство, которое помогает быстрее преодолевать болезни, а также реже болеть, как взрослым так и детям. Это – небулайзер (ингалятор).
Небулайзер преобразовывает жидкость, полученную из лекарственного вещества, в лечебный аэрозоль, который потом вдыхает больной. Таким образом, лекарство попадает прямо в больной орган, не оказывая вредного воздействия на другие органы и системы организма.
Детский компрессорный небулайзер Gamma Panda разработан для детей и потому производится из экологически чистых материалов.
Детский компрессорный небулайзер Gamma Panda распыляет частицы лекарства размером менее 5 мкм. Скорость распыления частиц - 0,3 мл/минута. Небулайзер, при проведении ингаляций ребенку, используется со специальной детской маской. Небулайзер также укомплектован взрослой маской, а следовательно, подходит для использования всей семьей.
Подробно о небулайзерах Gamma можно прочитать на официальном сайте Гамма в Украине .
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|25.04.2016
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|68
|Статью добавил пользователь
|admin
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