Какие материалы вместо металла применяются в производстве труб?

Еще несколько лет назад большинство труб, поставляемых на рынок, были выполнены из металла, но сегодня покупателю предлагают более широкий выбор. Рассмотрим популярные изделия, изготавливаемые из меди, полиэтилена и полипропилена.

Медные трубы – доступная цена и высокая прочность

Водопровод редко прокладывается из медных труб, чаще всего они применяются в качестве составных элементов в различных гидравлических устройствах, в монтаже бытовых и промышленных тепловых систем и установке климатического оборудования. Выделим преимущества изделий:

доступность – оптом медная труба продается по невысокой цене;

быстрое и простое выполнение разводки;

надежность соединений и отсутствие необходимости выполнять изоляцию.

Медь подвергается специальной обработке, чтобы противостоять коррозии (в пример можно привести медную кровлю, которая стойко выдерживает воздействие климатических явлений и служит долго).

Полиэтиленовые трубы – малый вес, стойкость к коррозии

Главным врагом металлической подземной и наземной инфраструктурой является ржавчина, она разъедает сети и вынуждает проводить их ремонт и замену с завидной регулярностью. Поэтому металлу ищут аналог, один из них – это изделия из полиэтилена, они не подвержены ржавчине, обладают прочностью, небольшим весом и отличной пропускной способностью, не образуют известняковый налет.

Трубы оптом продаются в специализированной компании, предлагающей приемлемые цены на продукцию и широкий выбор изделий из разных материалов, включая полиэтилен. Добавим, что ПЭ изделия служат около 50 лет, они выдерживают многократную заморозку без потери первоначальных качества.

Трубы из полипропилена – стойкость к ржавчине, долговечность

Значительная часть водопроводов, систем канализаций и прочих инженерных сетей прокладывается из полипропиленовых труб. Это современный материал, ставший прекрасной альтернативной металлу:

долгий срок службы – до 50 и более лет (зависит от вида транспортируемой рабочей среды);

высокая теплостойкость, стойкость к химическим веществам и коррозии;

минимальная теплопроводность (это важно для транспортировки горячей воды);

приемлемая цена и небольшой вес (почти в 10 раз легче металлических изделий).

Купить трубы оптом можно у поставщика, оказывающего услуги доставки, чтобы сэкономить время и деньги на транспортные расходы. Для решения каждой конкретной задачи подбирается подходящий вид труб, благо выбор широкий.