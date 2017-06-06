Какие материалы вместо металла применяются в производстве труб?

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Еще несколько лет назад большинство труб, поставляемых на рынок, были выполнены из металла, но сегодня покупателю предлагают более широкий выбор. Рассмотрим популярные изделия, изготавливаемые из меди, полиэтилена и полипропилена.
Медные трубы – доступная цена и высокая прочность
Водопровод редко прокладывается из медных труб, чаще всего они применяются в качестве составных элементов в различных гидравлических устройствах, в монтаже бытовых и промышленных тепловых систем и установке климатического оборудования. Выделим преимущества изделий:
Медь подвергается специальной обработке, чтобы противостоять коррозии (в пример можно привести медную кровлю, которая стойко выдерживает воздействие климатических явлений и служит долго).
Полиэтиленовые трубы – малый вес, стойкость к коррозии
Главным врагом металлической подземной и наземной инфраструктурой является ржавчина, она разъедает сети и вынуждает проводить их ремонт и замену с завидной регулярностью. Поэтому металлу ищут аналог, один из них – это изделия из полиэтилена, они не подвержены ржавчине, обладают прочностью, небольшим весом и отличной пропускной способностью, не образуют известняковый налет.
Трубы оптом продаются в специализированной компании, предлагающей приемлемые цены на продукцию и широкий выбор изделий из разных материалов, включая полиэтилен. Добавим, что ПЭ изделия служат около 50 лет, они выдерживают многократную заморозку без потери первоначальных качества.
Трубы из полипропилена – стойкость к ржавчине, долговечность
Значительная часть водопроводов, систем канализаций и прочих инженерных сетей прокладывается из полипропиленовых труб. Это современный материал, ставший прекрасной альтернативной металлу:
Купить трубы оптом можно у поставщика, оказывающего услуги доставки, чтобы сэкономить время и деньги на транспортные расходы. Для решения каждой конкретной задачи подбирается подходящий вид труб, благо выбор широкий.
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|06.06.2017
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|Статью добавил пользователь
|admin
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