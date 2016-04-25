Какие бывают типы сахарного диабета? Какой выбрать глюкометр?

Какие бывают типы сахарного диабета? Кокой выбрать глюкометр?

Сахарный диабет относится к заболеваниям эндокринной системы, когда из-за недостаточной выработки инсулина у человека возникает гипергликемия (стойкое повышенное содержание глюкозы в крови). Гипергликемия нарушает работу практически всех систем организма.

Существует 2 типа диабета. При диабете 1 типа (инсулинозависимом) сахар в крови повышается из-за нехватки инсулина, поэтому его необходимо поставлять организму в виде инъекций. Диабет 1 типа диагностируется в 90% случаев заболеваний сахарным диабетом. Такой тип диабета опасен своими осложнениями: он поражает почки, сердце, сосуды, глаза. Этому заболеванию подвержены люди практически любого возраста. Его возникновение часто считают наследственной проблемой.

Диабет 2 типа может возникнуть у людей старше 40 лет и пожилых людей, особенно у тех, кто страдает ожирением. Причинами диабета 2 типа считается неправильный и малоподвижный образ жизни, неправильное питание. При таком типа диабета в организме нет нехватки инсулина, а сахар в крови повышается из-за недостаточной подвижности и употребления в пищу вредных продуктов или переедание в значительной степени. Такой типа диабета называют инсулин-независимым. Лечится сахарный диабет 2 типа, как правило, налаживанием питания и введением в распорядок дня физических упражнений и спорта.

Диабет 1 типа лечится диетой, а также постоянными инъекциями инсулина. Кроме этого крайне важным фактором успешного поддержания здоровья больного сахарным диабетом является постоянный контроль глюкозы крови. Для того, чтобы можно было определить содержание сахара в крови в домашних условиях рекомендуется приобрести глюкометр.

На что стоит обратить внимание при покупке глюкометра?

Глюкометр – специальный прибор для измерения уровня сахара в крови. Он состоит из ланцетного устройства для прокола кожи и взятия затем капли крови на анализ. В комплекте также идут специальные тест-полоски, которые вставляют в специальное отделение глюкометра, а он непосредственно производит анализ. Результаты анализа можно видеть на дисплее глюкометра через 5 секунд.

Чтобы эффективно пользоваться глюкометром и получать точные результаты в любое время, необходимо вовремя пополнять запасы тест-полосок и ланцетов.

Помните, специальная диета, наблюдение за содержанием сахара в крови с помощью глюкометра и своевременные инъекции инсулина позволяют жить полноценной жизнью практически без риска осложнений.