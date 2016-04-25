Объявлений нет...
Категория каталога статей: Рекламные статьи

Какие бывают типы сахарного диабета? Какой выбрать глюкометр?

Какие бывают типы сахарного диабета? Кокой выбрать глюкометр?

Типы сахарного дибетаСахарный диабет относится к заболеваниям эндокринной системы, когда из-за недостаточной выработки инсулина у человека возникает гипергликемия (стойкое повышенное содержание глюкозы в крови). Гипергликемия нарушает работу практически всех систем организма.

Существует 2 типа диабета. При диабете 1 типа (инсулинозависимом) сахар в крови повышается из-за нехватки инсулина, поэтому его необходимо поставлять организму в виде инъекций. Диабет 1 типа диагностируется в 90% случаев заболеваний сахарным диабетом. Такой тип диабета опасен своими осложнениями: он поражает почки, сердце, сосуды, глаза. Этому заболеванию подвержены люди практически любого возраста. Его возникновение часто считают наследственной проблемой.

Диабет 2 типа может возникнуть у людей старше 40 лет и пожилых людей, особенно у тех, кто страдает ожирением. Причинами диабета 2 типа считается неправильный и малоподвижный образ жизни, неправильное питание. При таком типа диабета в организме нет нехватки инсулина, а сахар в крови повышается из-за недостаточной подвижности и употребления в пищу вредных продуктов или переедание в значительной степени. Такой типа диабета называют инсулин-независимым. Лечится сахарный диабет 2 типа, как правило, налаживанием питания и введением в распорядок дня физических упражнений и спорта.

Глюкометр Gamma MINI - измерение уровня глюкозы в крови

Диабет 1 типа лечится диетой, а также постоянными инъекциями инсулина. Кроме этого крайне важным фактором успешного поддержания здоровья больного сахарным диабетом является постоянный контроль глюкозы крови. Для того, чтобы можно было определить содержание сахара в крови в домашних условиях рекомендуется приобрести глюкометр.

На что стоит обратить внимание при покупке глюкометра?

Глюкометр – специальный прибор для измерения уровня сахара в крови. Он состоит из ланцетного устройства для прокола кожи и взятия затем капли крови на анализ. В комплекте также идут специальные тест-полоски, которые вставляют в специальное отделение глюкометра, а он непосредственно производит анализ. Результаты анализа можно видеть на дисплее глюкометра через 5 секунд.

Чтобы эффективно пользоваться глюкометром и получать точные результаты в любое время, необходимо вовремя пополнять запасы тест-полосок и ланцетов.

Помните, специальная диета, наблюдение за содержанием сахара в крови с помощью глюкометра и своевременные инъекции инсулина позволяют жить полноценной жизнью практически без риска осложнений.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения25.04.2016
Количество просмотров84
Статью добавил пользователь admin
Пожаловаться на публикацию
Еще статьи из данной категории
Предыдущие статьи Следующие статьи
Добавить объявление на сайт

Поиск статей в каталоге
расширенный поиск статей
Закладки (0)
Категории каталога статей
загрузка...
Последние публикации в каталоге статей
Статистика объявлений
Всего объявлений: 32987
Добавлено сегодня: 1
Добавлено вчера: 9
Подписка на рассылку
Ваше имя
Ваш Email
Статистика каталога статей
Всего статей: 592
Добавлено сегодня: 0
Добавлено вчера: 0
RSS-лента
объявлений
Недвижимость в Мариуполе     Авто в Мариуполе    Работа в Мариуполе    Мебель в Мариуполе   Техника в Мариуполе

© vestnik.com.ua | Все права защищены
Администрация сайта не несет ответственности за содержимое объявлений
INTERKASSA