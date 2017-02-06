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Какие бетоны называются специальными

Бетонный раствор является основным материалом для возведения зданий и сооружений. В Киеве купить бетон с доставкой предлагает множество строительных компаний. Однако, чтобы купить специальный бетон, нужно подыскать надежного производителя или компанию которая бы могла разработать особые рецепты этого строительного материала для применения в нестандартных условиях эксплуатации.

Что нужно знать о спецбетонне

На выбор бетонной смеси напрямую влияют функции возводимых построек. Кроме обычных бетонных растворов, изготавливают их специальные разновидности, в состав которых входит цемент, добавки, вода и наполнители, смешанные до однородной массы. Такие спецсмеси с особыми свойствами просто необходимы в местах, где стандартный бетонный состав не в силах обеспечить объекты строительства необходимой прочностью и надежностью.

Специальные бетоны изготавливаются для определенной сферы использования с добавлением спецсоставляющих. В из составе присутствуют вяжущие вещества, заполнители и основные компоненты растворных смесей. Для улучшения качества бетона и его свойств в эти растворы помещаются добавки, требующиеся для спецстроительства. С помощью этих веществ можно регулировать плотность бетонных смесей и время его застывания.

Бетоны специального назначения отличаются  устойчивостью к атмосферному воздействию  и долговечность эксплуатации построек. Кроме того, они наделены рядом преимуществ, что стало находкой для дорожного, производственного, гидротехнического строительства с повышенными техническими требованиями.

В чем отличия некоторые разновидности специальных бетонов

  1. Гидротехнический бетон. Этой разновидности досталась повышенная плотность, стойкость к влиянию минусовых температур и водонепроницаемость. Гидротехнический состав наделен низкой теплопроводностью и устойчивостью к агрессивному воздействию разрушающих вод, а также уникальной способностью не пропускать и не впитывать влагу. Стойкость бетонного состава к воздействию отрицательных температур имеет 5 марок: F50, 100, 150, 200, 300.
  2. Дорожный бетон. Областью его применения стали автомагистральные покрытия улиц города и промышленных предприятий, а также места, подверженные  воздействию автомобильных транспортных средств и неблагоприятным климатическим условиям. Именно поэтому, дорожный специальный бетон должен обладать повышенной прочностью, износостойкостью, плотностью и устойчивостью к воздействию низких температур. Данная смесь наделена высокой прочностью на изгиб и характеризуется марками М300-500.
  3. Огнестойкий. Такой строительный материал включает в себя смесь цемента, песка, воды и щебня и сохраняет свои качества даже под влиянием высоких температур. Жаростойкость этого материала достигается путем использования вяжущих веществ, жидкого стекла, воды и портландцемента. Роль заполнителей досталась металлшлакам, базальту и другим различным огнеупорным материалам.

Компания «СТРОМАТ «СПЕЦБЕТОН» не только изготовит специальный бетон исходя из функций возводимого объекта строительства, но и своевременно доставит продукцию в указанное место, в какой бы части Киева и Киевской области оно не находилось. Кроме того, производитель «СТРОМАТ «СПЕЦБЕТОН» обладает новым, модернизированным оборудованием, на котором изготавливаются бетонные плиты перекрытия - http://stromat.com.ua/proizvodstvo/plity-perekryitiya.html.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения06.02.2017
Количество просмотров65
Статью добавил пользователь admin
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