Как зарегистрировать частное предприятие в Украине

Для украинцев, которые хотят открыть свою небольшую фирму по оказанию услуг или производству товаров, наиболее оптимальным будет открыть ЧП – частное предприятие. Сделать это совсем не сложно, но кое-какие моменты лучше узнать заранее, так как это поможет существенно ускорить оформление будущей компании. Зарегистрировав ЧП, можно работать как самому, так и с наемными рабочими, взаимоотношения с которыми должен регулировать подписанный обеими сторонами трудовой договор. Перед тем как рассмотреть, что же нужно оформления ЧП, следует учесть такой момент – количество наемных сотрудников может быть любое, но от него может зависеть выбор системы налогообложения, так как упрощенная схема подразумевает ограничение на число работников предприятия в размере 100 человек. Такие правовые моменты, как регистрация ЧП, ликвидация фирмы, банкротство и так далее, регулируются в Хозяйственном кодексе Украины. Документация для оформления ЧП Для того чтобы запустить процедуру регистрации, нужно посетить государственного регистратора, которому необходимо предоставить следующую документацию: украинский паспорт;

справку о присвоении идентификационного номера;

квитанцию про уплату регистрационных сборов;

заполненное по форме №10 заявление, в котором изъявляют желание открыть частное предприятие в Украине. Бланк этого документа можно найти в Интернет, скачать и распечатать или заполнить на месте при посещении госрегистратора. На следующем этапе ранее требовалось лично посетить органы статистики, налоговую и пенсионный фонд. Сейчас всю необходимую информацию в эти службы подает непосредственно сам регистратор и после получения от них подтверждения о добавлении нового субъекта хозяйственной деятельности в соответствующие базы данных вносит информацию о нем в единый государственный реестр. Как закрывается частное предприятие Не лишним будет заранее знать, как в случае чего закрыть ЧП. Для начала необходимо уплатить все налоговые обязательства, после чего сотрудники должны получить причитающуюся им оплату согласно заключенному с ними трудовому договору. После этого их необходимо уволить в соответствии с действующим законодательством. После этого следует посетить государственного регистратора, предоставив ему паспорт и заполненный бланк про завершение хозяйственной деятельности. Подав эти документы, происходит публикация о прекращении работы ЧП в прессе. Следующим шагом будет закрытие банковского счета и посещение налоговой, сотрудники которой должны внести в свои базы данных информацию о закрытии ЧП.