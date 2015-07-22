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Как зарегистрировать частное предприятие в Украине

Для украинцев, которые хотят открыть свою небольшую фирму по оказанию услуг или производству товаров, наиболее оптимальным будет открыть ЧП – частное предприятие. Сделать это совсем не сложно, но кое-какие моменты лучше узнать заранее, так как это поможет существенно ускорить оформление будущей компании. Зарегистрировав ЧП, можно работать как самому, так и с наемными рабочими, взаимоотношения с которыми должен регулировать подписанный обеими сторонами трудовой договор.

Перед тем как рассмотреть, что же нужно оформления ЧП, следует учесть такой момент – количество наемных сотрудников может быть любое, но от него может зависеть выбор системы налогообложения, так как упрощенная схема подразумевает ограничение на число работников предприятия в размере 100 человек. Такие правовые моменты, как регистрация ЧП, ликвидация фирмы, банкротство и так далее, регулируются в Хозяйственном кодексе Украины.

Документация для оформления ЧП

Для того чтобы запустить процедуру регистрации, нужно посетить государственного регистратора, которому необходимо предоставить следующую документацию:

  • украинский паспорт;
  • справку о присвоении идентификационного номера;
  • квитанцию про уплату регистрационных сборов;
  • заполненное по форме №10 заявление, в котором изъявляют желание открыть частное предприятие в Украине. Бланк этого документа можно найти в Интернет, скачать и распечатать или заполнить на месте при посещении госрегистратора.

На следующем этапе ранее требовалось лично посетить органы статистики, налоговую и пенсионный фонд. Сейчас всю необходимую информацию в эти службы подает непосредственно сам регистратор и после получения от них подтверждения о добавлении нового субъекта хозяйственной деятельности в соответствующие базы данных вносит информацию о нем в единый государственный реестр.

Как закрывается частное предприятие

Не лишним будет заранее знать, как в случае чего закрыть ЧП. Для начала необходимо уплатить все налоговые обязательства, после чего сотрудники должны получить причитающуюся им оплату согласно заключенному с ними трудовому договору. После этого их необходимо уволить в соответствии с действующим законодательством.

После этого следует посетить государственного регистратора, предоставив ему паспорт и заполненный бланк про завершение хозяйственной деятельности. Подав эти документы, происходит публикация о прекращении работы ЧП в прессе. Следующим шагом будет закрытие банковского счета и посещение налоговой, сотрудники которой должны внести в свои базы данных информацию о закрытии ЧП.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения22.07.2015
Количество просмотров234
Статью добавил пользователь admin
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