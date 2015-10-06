Как выбрать зубную щетку правильно.

При выборе зубной щетки, люди сталкиваются с вопросом какую щетку выбрать. На прилавках магазинов и аптек множество различных вариантов, но как же сделать, правильный выбор можно узнать Здесь.

Общепринятые разновидности основных приспособлений для очищения зубов.

Для ежедневного обработки полости рта очень важную роль играет такое приспособление как зубная щетка. Первыми зубные щетки стали использовать древние египтяне, они изготавливали их из дерева. По пришествию времени зубную щетку модернизировали и теперь огромный выбор ставит покупателей в тупик. Поэтому надо внимательно подойти к вопросу приобретения зубной щетки.

Щетка на основе ультразвука

Ультрозвуковое воздействие на десны дает положительны результат, устраняет их воспаления и оказывает профилактику зубного камня. Две частоты входящие в состав ультразвуковой щетки, при наличие скорости движение свыше 17 тысяч движений в минуту, обеспечивают прекрасное удаление налета, нарушение микробной цепочки, что дает возможность мягко удалить загрязнение полости рта.

Обычная зубная щетка.

При выборе общепринятой зубные щетки нужно обращать внимание на жесткость ворсистой поверхности, они бывают: жесткими, мягкими и средние (об этом указано на упаковке). Детям в дошкольном возрасте лучше пользоваться мягкой щетиной. В подростковом и взрослом возрасте, рекомендовано использовать среднюю жесткость щетинок. Жесткую щетинку использовать по назначению врача, так как если нет показания для ее применения, можно повредить десна и эмаль. Существует много мнений по поводу резиновых вставок, и поэтому это дело сугубо индивидуальное.

Зубная щетка с ионновым покрытием.

Избавляет от отложений на зубах и улучшает состояние зубов. Напыление стрежня диоксидом титана делает ее уникальной. При чистке зубов этой щеткой можно не использовать зубную пасту. Потоки ионов при соединении с водой (слюной) прекрасно очищают зубной налет и обогащают полость рта кислородом.

Электрическое приспособление для очищения полости рта.

Почетное место у потребителей занимает приспособление для очистки полости рта на батарейках. Благодаря вибрации и вращательным движениям. Интенсивные движения размягчают налет на зубах и массажируют десны и эффективно удаляют его. Возможность настраивать скорость и режим чистки, позволяет самостоятельно исходя из особенности зубов и десен, выбрать для себя нужный режим. Интенсивный режим можно использовать при ежедневной очищения зубов, низкие скорости использовать для чистки десен и языка при этом использую необходимые насадки.

Для эффективности ухаживания за полостью рта зубную щетку нужно обрабатывать и периодически менять. Для обработки приспособлений для обработки рта можно использовать обычное мыло. Не забывайте менять щетку каждые 3 месяца.