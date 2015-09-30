Как выбрать зимний комбинезон ребенку

Выбор зимнего комбинезона это задача №1, когда зима уже приближается. Он должен быть прочным, теплым и удобным.

Особое значение имеет качество комбинезона, используемые материалы. Важно чтобы они не были токсичны и не вызывали аллергию. Обратите внимание, чтобы на бирке комбинезона были указаны даты проверки гигиенических норм. У нас рынок переполнен товаром, который не проверяется санитарными службами вообще.

По отзывам родителей лучше выбирать зимние комбинезоны легкие по весу. Когда дети всю прогулку носят грузный комбинезон, они утомляются и со временем вообще не хотят идти гулять просто из-за того что одежда для них тяжелая.

Комбинезон должен быть свободным, чтобы ребенок мог приседать и вставать и штанины не приходилось каждый раз оттягивать вниз. Это не дает маме расслабиться и получать от прогулки с ребенком радость. Какой утеплитель лучше согревает Давайте познакомимся с утеплителями для детских зимних комбинезонов и детской зимней одежды вцелом. Плюсы и минусы. Пух - утеплитель проверенный и зарекомендовавший себя очень хорошо. Хорошо подойдет для детей, которые еще спят в колясках. Минус его в стирке - сбивается в ком. Тиссулейт - инновационный утеплитель, который имеет все свойства натурального пуха, но никак не деформируется при стирке, держит форму и сохраняет согревающие свойства. Холофайбер - искусственный утеплитель, легкий и хорошо согревающий. Легко переносит стирку и быстро сохнет. Овчина - натуральный утеплитель, хорош для малышей. Минус в том, что одежда на овчине тяжелая. Если температура зимой скачет, лучше отказаться от овчины - она будет перегревать ребенка и может привести к заболеваниям ОРЗ. Современные технологии открывают нам новые возможности в решении вопроса как одевать ребенка зимой. Сейчас широким спросом пользуется зимняя мембранная одежда - термоодежда. Мембрана защищает от поступления влаги и ветра снаружи, но в то же время выводит влагу изнутри и дышит. Сегодня есть интернет магазины детской одежды, которые предлагают выбор нескольких брендов мембранной детской одежды.

Лидером в этой категории является финская одежда Reima. Эта торговая марка предлагает самый широкий ассортимент детской одежды для прогулок в мороз, снег, дождь, ветер и зной. Защищает в любую погоду. Именно этот бренд очень хорошо представлен на рынке Украины и России, всегда хороший выбор, много разных по стилю разновидностей зимней верхней одежды и аксессуаров для зимних прогулок.

Учитывая все нюансы и тонкости выбора зимнего комбинезона, вы сможете сделать правильный и самый лучший выбор!