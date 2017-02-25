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Как выбрать встраиваемую духовку

Рынок бытовой техники предлагает духовки любой необходимой конфигурации и практически любого цвета. Теперь встраиваемые духовки – это самостоятельный предмет интерьера, хорошо гармонирующую со стилистикой кухонного помещения. Они условно делятся на зависимого и независимого типа, которые отличаются друг от друга возможностью управлять варочной поверхностью и расположением.

Зависимая модель может быть расположена только под варочной панелью, что для хозяйки может быть не всегда удобно. Независимую духовку можно установить, где понравится, на любой удобной высоте.

Купить встраиваемые духовки в Киеве легко – интернет магазин ventolux.ua специализируется на духовых шкафах и встраиваемых плитах. На выбор потребителей предложены модели, которые позволят значительно сэкономить место и органично вписаться в любой интерьер.

Чтобы правильно определиться с выбором бытового прибора следует определить, насколько часто вы им будете пользоваться, нужны ли дополнительные функции, место размещения, размер изделия и предполагаемую стоимость. Цены на встраиваемую духовку в ventolux.ua вполне приемлемы и соответствуют качеству предлагаемой продукции.

  • Если вы пользуетесь духовкой не часто, можно остановить выбор на небольшой электрической или газовой духовке без дополнительных функций.
  • Духовой шкаф с шириной более 60 см, станет оптимальным решением для тех, кому необходим вариант для большой семьи или любит много и часто готовить.
  • Обладателям небольшой кухни стоит обратить внимание на модели с небольшой шириной до 45см, которые наделены дополнительной функцией СВЧ.
  • Когда в доме маленькие дети необходимо подбирать духовку с функцией защиты от детей, имеющую 3–4 стекла на дверцах.
  • У кого на кухне находится дорогой кухонный гарнитур, будет полезна функция тангенциальное охлаждение. Благодаря такому типу охлаждения, поверхность духового шкафа будет оставаться холодной и не сможет повредить находящиеся вблизи шкафы кухонного гарнитура.

Купить духовки встраиваемые от Ventolux можно в интернет-магазине ventolux.ua. В ассортименте предложены изделия высокого качества, соответствующие последним разработкам в данном сегменте и не имеющие качественных аналогов.

Купить встраиваемую духовку просто – достаточно сделать несколько кликов в интернет-магазине, выбрать удобную форму оплаты и выбранное вами изделие будет доставлено удобной службой доставки в максимально сжатые сроки.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения25.02.2017
Количество просмотров55
Статью добавил пользователь admin
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