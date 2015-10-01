Как выбрать тонометр для контроля артериального давления в домашних условиях?

Автоматический тонометр Gamma.

Сердечно-сосудистые заболевания – одни из самых распространенных заболеваний в современном мире. Неправильный образ жизни, плохая экологическая обстановка, множество стрессовых ситуаций способствуют прогрессированию этих заболеваний.

Но любую болезнь проще предупредить, чем лечить, потому для эффективного предупреждения данного вида болезней, профилактики осложнений, необходимо контролировать свое здоровье. Лучший способ предупредить проблемы сердечно-сосудистой системы – контроль артериального давления и пульса с помощью автоматического тонометра Gamma.

Тонометры – приборы для измерения артериального давления, которые ранее не были доступны для использования в домашних условиях. Не так давно на рынке медицинских товаров появились автоматические и полуавтоматические тонометры, решив вопрос контроля давления вне больницы и поликлиники.

Как выбрать тонометр?

Здесь нужно отметить ряд особенностей того или иного типа тонометров. Например, автоматический тонометр Gamma имеет ряд особенностей, позволяющих получать более полную картину состояния пациента, благодаря своему улучшенному функционалу. Например, тонометр-автомат Gamma имеет такие удобные функции как память на большое количество измерений, функцию контроля сдавливания манжеты и даже возможность работы от сетевого адаптера, и это кроме непосредственно измерения давления нажатием всего одной кнопки.

Тонометры-полуавтоматы практически не уступают автоматам в функционале, но следует учесть, что в полуавтомате вам необходимо накачивать воздух в манжету самостоятельно, а это не всегда и не всем удобно.

Некоторые типы тонометров обладают функцией выявления аритмии, что позволяет диагностировать риск инсульта на ранней стадии и предупредить это коварное заболевание. Учет всех этих факторов при выборе тонометра, позволит вам правильно ответить на вопрос «Как выбрать тонометр?».

Очень удобные тонометры, которые измеряют артериальное давление на запястье. Их функционал такой же, как и у тонометра-автомата, но при этом они очень компакты и их удобно брать с собой в поездки и командировки.

Поэтому, задумываясь о том, как выбрать тонометр, учитывайте все особенного того или иного прибора, чтобы подобрать наилучшее для себя решение.

Будьте здоровы!