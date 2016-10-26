Как выбрать тамаду на свадьбу?

Платье, свадебный кортеж, украшение зала и многое другое брачующиеся выбирают на свой вкус. А вот найти прекрасного тамаду на свадьбу так просто не получится, ведь он должен угодить не только молодожёнам, но и родным и приглашенным. Только от ведущего зависит, какие воспоминания от свадебного вечера останутся у вас и ваших гостей на всю жизнь. Предлагаем несколько советов, которые помогут вам выбрать тамаду на свадьбу: • Определитесь с суммой, которую вы сможете заплатить за услуги тамады. Блестящая работа ведущего стоит недешево. • Решите, кто должен вести ваше бракосочетание: мужчина или женщина. • Составьте список подходящих для вашего праздника ведущих, почитайте про них отзывы, чтобы знать их положительные и отрицательные черты. • Прислушайтесь к советам знакомых, которые присутствовали на свадебных торжествах, проводимых разными ведущими. Не надо сразу отказываться от тамады, если вы нашли про него плохой отзыв: предпочтения у людей разные, и, если что-то их не устроило, это не значит, что выступление не понравится вам. • Обязательно встретьтесь с ведущим лично. Вы должны оценить его манеру поведения, внешний облик и др. Если вас что-то смущает, не ждите, что на вашем торжестве он поведёт себя иначе. Тем более в большинстве случаев получается так, что по телефону с вами общается один ведущий, а на встречу приходит другой. • Попросите ведущего показать вам видео с его работами. Чем больше вы посмотрите работ, тем лучше. Если все праздники, которые он проводил, будут на один лад, то вряд ли ваше торжество пройдёт как-то иначе. Необходимо смотреть, как он может подстроиться под различную публику, какие программы готовит. • Обговорите с тамадой сценарий вашего торжества, количество и качество конкурсов, так как некоторые предпочитают именно авторские конкурсы. При необходимости внесите коррективы. Ведущий должен учесть пожелания молодожёнов, ведь это их праздник. • Спросите у тамады, есть ли у него в команде диджей с аппаратурой. Если нет, надо будет найти диджея и заранее познакомить его с тамадой, чтобы не допустить заминок на самом торжестве. Необходимо периодически с ними созваниваться и обсуждать волнующие вас вопросы. • Ведущий обязан предоставить вам перечень, что нужно приобрести для состязаний и розыгрышей. В большинстве случаев этими покупками занимается ведущий, так как у молодых и без этого забот хватает. При этом тамада должен предоставить чеки на совершенные покупки. Но, если жених и невеста пожелают, они сами могут купить необходимый реквизит. • Залогом работы вашего ведущего выступает аванс. Отдав часть суммы, вы можете быть уверены, что на вашу дату тамада больше никого не запишет. Четко обговаривайте время, которое ведущий должен отработать. Полностью рассчитываться с тамадой стоит только по завершении работы ведущего. Если он просит расплатиться раньше, возможен риск того, что он скроется с вашей свадьбы до окончания срока. • Можно заказать ведущего через агентство, тщательно ознакомившись с самими агентствами. Нужно внимательно читать договор, чтобы знать, кто будет выплачивать неустойку в случае некачественно проведённой работы: ведущий или агентство. Впрочем, если тамада не сотрудник агентства, то с ним тоже необходимо заключить договор. • Нужно настроиться на лучшее. Не забывайте, что торжество зависит не только от тамады и его команды, но и прежде всего от самих жениха и невесты. При встрече с тамадой обязательно задайте ему следующие вопросы: 1. Какова продолжительность работы тамады: до последнего гостя или фиксированное время? 2. Можно ли доплатить ведущему за дополнительный час работы? (Данные вопросы нужно задавать, в случае если вы будете гулять свадьбу до утра.) 3. Какие конкретно конкурсы включены в программу праздника? 4. Каким образом ведущий собирается развлекать присутствующих на мероприятии детишек? 5. За какой промежуток времени до свадьбы необходимо оформить заявку на услуги ведущего? 6. Каков размер аванса? 7. В какой денежной единице происходит оплата сервиса тамады, валюте или рублях. 8. Как тамада будет добираться до места банкета?(Возможно, его необходимо доставить до места торжества и обратно.) Запомните: редко бывает так, что шоу-программа, подготовленная ведущим, устраивает всех приглашенных. Идеальный вариант, если довольными останутся в первую очередь жених и невеста.