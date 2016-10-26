Как выбрать шнур для рыбалки? Преимущества шнуров Sunline Современная ловля рыбы часто становится немыслимой без использования рыболовного шнура. Он стал популярным относительно не так давно, ведь его производство требует использования современных технологий сплетения полимерных нитей. Но он имеет множество преимуществ перед леской благодаря его прочности, мягкости и возможности многоразового использования. Отличную репутацию на украинском рынке и за рубежом имеют шнуры Sunline из-за их широкого ассортимента и относительно доступной цены. Из чего состоят рыбацкие шнуры Существуют 2 технологии изготовления рыболовных шнуров. В связи с этим, они бывают двух разновидностей: плетенные;

спеченные. При производстве плетеных шнуров от трех до восьми полиэтиленовых нитей сплетаются в целое. Для того чтобы сделать спеченный шнур, эти же волокна сплетаются и запекаются при высокой температуре. Как результат, он становится жёстким, неэластичным. Как выбрать шнур для рыбалки Сделать правильный выбор несложно, все зависит от того, какой способ рыбалки Вы предпочитаете. Если Вы хотите ловить рыбу на лёгкую приманку, Вам следует отдать предпочтение плетенным, мягким шнурам. Если же Вы предпочитаете силикон или джиг, Вам подойдут жёсткие. Преимущества шнуров Так как шнурок состоит не из одного, а из нескольких волокон, он существенно прочнее, что позволяет работать с большими, даже рекордными весами добычи. Можно ловить рыбу на очень лёгкую приманку. Это дает возможность почувствовать даже аккуратный поклев и в нужный момент совершить подсечку. Легче сделать дальний заброс, чем с леской. Можно без проблем забрасывать снасть как в озеро, так и в речку или море. Многоразовое использование. Перед тем, как «вправить» шнурок, не забудьте убедиться в том, что катушка плотно усаживается на шпулю, а кольца на удилище имеют в своем составе материал SIC. Шнуры Sunline Sunline – это известная компания, которая является лидером по производству рыбацких шнурков и лесок. Отлично зарекомендовали себя такие её разработки, как Super PE, Super Bride 5 и некоторые другие. Они достаточно универсальны и подходят практически для всех видов ловли. Их продуманность и высокое качество уже оценило множество профессиональных рыболовов во всем мире. Они обладают высокой чувствительностью, они бесшумные, мягкие и невероятно прочные. А Super Bride 5 – это новейшая разработка, ведь нити в таком шнуре не сплетены, а свиты и сверху покрыты специальным средством, позволяющим долго сохранять свои качества.