Как выбрать самые эффективные курсы английского языка

Сегодня знание английского языка зачастую играет определяющую роль при приеме на работу во многие международные компании, для работы в интернет-сфере, при освоении всевозможных компьютерных программ. Да и просто во время поездки за рубеж – в командировку, путешествие либо в отпуск на какой-либо курорт без навыков общения на английском языке не обойтись – он всемирно принят в качестве основного международного.

Обычная ошибка большинства людей, впервые выезжающих за границу – надежда на электронный или даже книжный переводчик-разговорник. Но общение на любом иностранном языке требует помимо умения прочитать нужную фразу также правильно ее произнести. Именно поэтому лица, однажды побывавшие за границей и невооруженные при этом базовыми познаниями в английском, часто стремятся глубже изучить основы этого языка.

Быстрее и надежнее всего это можно осуществить на специализированных курсах английского.

Как выбрать самые эффективные курсы

На сегодняшний день на Украине существует множество форм обучения:

При помощи компьютерных программ. То есть, вы покупаете базовый либо специализированный курс английского языка в электронном виде – на диске или скачиваете из интернета. Этот тип обучения наименее эффективен, поскольку не предполагает качественной обратной связи – электронный «мозг» далеко не всегда способен адекватно оценить ваши успехи и указать на промахи.

Онлайн-курсы. Данная форма более перспективная ввиду высокой вероятности того, что ваши результаты будут контролироваться реальными людьми. Но к сожалению, часто это совсем не так – большинство создателей таких онлайн-курсов грешат чрезмерной экономностью, предпочитая не нанимать профессиональных учителей, а использовать для работы все тех же виртуальных роботов. Да и с постановкой правильного произношения обычно бывают проблемы.

Очные курсы. Подобное обучение было, есть и будет наиболее эффективным ввиду живого общения с преподавателями, зачастую являющихся носителями английского языка, то есть, с детства обученных свободно разговаривать на нем и прошедших специальную педагогическую подготовку. В Киеве и Одессе уже достаточно давно существует возможность учиться на курсах английского speak-up. Эта компания создала собственный комплексный подход, обеспечивающий максимальную эффективность учебного процесса и в первую очередь подразумевающий индивидуальный подход к каждому учащемуся. Это означает, что если групповых занятий для конкретного претендента недостаточно, ему предложат дополнительное индивидуальное обучение.

Заходите на сайт http://www.speak-up.com.ua/ и узнайте больше про эффективность обучения английскому языку в этой компании!