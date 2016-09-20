Как выбрать бокс на крышу автомобиля

Любителям длительных затяжных путешествий и просто активного отдыха не всегда хватает места в багажнике и салоне автомобиля. Неплохим решением этой проблемы можно назвать приобретение дополнительного бокса, который монтируется сверху на крышу. Ниже приведено несколько советов, которые подскажу, нужно ли Вам такое приспособление и как его правильно выбрать.

Параметры выбора грузового бокса

Грузовая корзина подойдет в тех случаях, когда перевозятся компактные вещи, не обладающие большим весом. Вместительные автомобильные боксы пригодятся тем, кому обычно не хватает объемов стандартного багажника. Для перевозки лыж или сноубордов вообще предусмотрены отдельные крепежи.

Основной критерий, по которому происходит выбор бокса – это его вместимость, или объем. От этого будут зависеть и габариты дополнительного багажника, а также то, как он будет смотреться на автомобиле. Обычно боксы условно подразделяют на следующие категории:

небольшие вместимостью до 300 л;

средние – 300-500 литров;

объемные (больше 500 литров).

Внешний вид и другие данные конструкции

Еще нужно обращать внимание на качество материалов, из которых произведен багажник и общую конструкцию. Боксы встречаются как широкие, так и узкие, длинные либо короткие. Перед покупкой стоит поразмыслить, каких габаритов грузы будут в нем перевозиться. Например, в маленьком автомобиле чересчур длинный багажник будет смотреться не эстетично. А еще он способен ухудшить аэродинамические характеристики благодаря тому, что оказывает дополнительную нагрузку на кузов.

Перед приобретением бокса нелишним будет изучить, какие автомобильные дуги (рейлинги) подойдут на крышу конкретного транспортного средства. Они бывают алюминиевыми и стальными, а также могут быть овального или же прямоугольного сечения. Лучше выбирать такие, которые обладают меньшей сопротивляемостью встречному воздушному потоку и выглядят более привлекательно внешне.

На рынке можно встретить в продаже боксы нескольких торговых марок, которые успели завоевать себе надежную репутацию. Среди наиболее известных и проверенных производителей стоит отметить такие бренды, как Yakima, Whispbar, BuzzRack и Thule, давно известный в кругу отечественных автомобилистов. На сегодняшний день их можно заказать прямо через сайт интернет магазина и в течение нескольких дней получить покупку прямо домой.

Источник: partsprofi.com.ua