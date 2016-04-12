Как выбрать автозапчасти на разборке

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В каких случаях следует ехать на авторазборку
Прежде всего, покупать автозапчасти на разборках нужно тем, кто купил машину, выпущенную в конце прошлого столетия. В те года собирали качественные транспортные средства, но после такой продолжительной эксплуатации даже они могут потребовать ремонта. На такие машины детали сложно найти в магазинах, либо они будут стоить крайне дорого. Выручит разборка автомобилей (скажем, разборка subaru forester avtorazborka.org.ua/разборка-субару-форестер/), где со 100% гарантией удастся найти нужную запчасть. Посетить авторазборку можно и тем, кто не хочет приобретать детали в официальном магазине, где цены оставляют желать лучшего.
Определяемся с запчастью
Надеясь лишь на свои силы, определить то, что именно выходит из строя, либо вышло, в машине сложно. Иногда бывает так, что проще поменять узел, к примеру, КПП, нежели заменять шестерни и синхронизаторы некоторых передач. Об этом может сказать лишь мастер. Попросить, чтобы он написал название детали, а также VIN код. Дело в том, что автомобили одной марки и модели могли один год комплектоваться одними комплектующими, а в следующий - другими. Внешне они будут идентичными, но установить на место уже не получится.
Оцениваем деталь
Вот и удалось прибыть на место, где происходит выкуп старых авто с целью разборки. Огромная площадь уложена самыми разными запчастями. Если удалось отыскать подходящую, то обратить внимание на:
Компетенция работников
Стихийные места продаж, где продают бывшие в употреблении запчасти, лучше обходить стороной. Обращаться на авторынки, где продажа осуществляется давно. Трудятся тут опытные работники, которые и дадут консультацию и помогут советом, подберут даже автозапчасти для шевроле лачетти. Попросить товарный чек с печатью, где будет указана стоимость. Идеальный вариант - это когда продавец может дать гарантию. Не забыть попросить скидку в размере от 5 до 10 процентов.
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|12.04.2016
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|66
|Статью добавил пользователь
|admin
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