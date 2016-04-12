Как выбрать автозапчасти на разборке

В каких случаях следует ехать на авторазборку Прежде всего, покупать автозапчасти на разборках нужно тем, кто купил машину, выпущенную в конце прошлого столетия. В те года собирали качественные транспортные средства, но после такой продолжительной эксплуатации даже они могут потребовать ремонта. На такие машины детали сложно найти в магазинах, либо они будут стоить крайне дорого. Выручит разборка автомобилей (скажем, разборка subaru forester avtorazborka.org.ua/разборка-субару-форестер/), где со 100% гарантией удастся найти нужную запчасть. Посетить авторазборку можно и тем, кто не хочет приобретать детали в официальном магазине, где цены оставляют желать лучшего. Определяемся с запчастью Надеясь лишь на свои силы, определить то, что именно выходит из строя, либо вышло, в машине сложно. Иногда бывает так, что проще поменять узел, к примеру, КПП, нежели заменять шестерни и синхронизаторы некоторых передач. Об этом может сказать лишь мастер. Попросить, чтобы он написал название детали, а также VIN код. Дело в том, что автомобили одной марки и модели могли один год комплектоваться одними комплектующими, а в следующий - другими. Внешне они будут идентичными, но установить на место уже не получится. Оцениваем деталь Вот и удалось прибыть на место, где происходит выкуп старых авто с целью разборки. Огромная площадь уложена самыми разными запчастями. Если удалось отыскать подходящую, то обратить внимание на: рабочие поверхности.

Это места соединения с другими деталями. На них не должно быть ржавчины. В противном случае после установки может появиться течь;

Это места соединения с другими деталями. На них не должно быть ржавчины. В противном случае после установки может появиться течь; резиновые составляющие.

Это манжеты, прокладки, уплотнители и пыльники. Если резина стала твердой или рассыхается, то деталь не годится для работы;

Это манжеты, прокладки, уплотнители и пыльники. Если резина стала твердой или рассыхается, то деталь не годится для работы; восстановленные детали.

Здесь уже не обойтись без услуг специалиста. Определить на глаз качество восстановленного товара невозможно. Необходим будет штангенциркуль для производства замеров некоторых частей. Если отклонения от нормы невелики, то покупка возможна. Компетенция работников Стихийные места продаж, где продают бывшие в употреблении запчасти, лучше обходить стороной. Обращаться на авторынки, где продажа осуществляется давно. Трудятся тут опытные работники, которые и дадут консультацию и помогут советом, подберут даже автозапчасти для шевроле лачетти. Попросить товарный чек с печатью, где будет указана стоимость. Идеальный вариант - это когда продавец может дать гарантию. Не забыть попросить скидку в размере от 5 до 10 процентов.