Как уменьшить время загрузки ноутбука

Стандартное желание любого пользователя при работе на ноутбуке — чтобы лэптоп работал без "тормозов", то есть на полную мощность. Попробуйте воспользоваться нашими советами и, возможно, показатели эффективности работы вашего ноутбука заметно увеличатся. Уверяем вас, что для того, чтобы увеличить быстродействие лэптопа нужно не так много времени. Если вы покупали ноутбук с предустановленной системой, а затем установили всё, что предложил производитель, то наверняка в вашем лэптопе установлено множество ненужных программ, тормозящих работу системы. Первое о чём нужно позаботиться — это о создании диска восстановления (если, конечно, производитель не позаботился о нём изначально). Записать такой диск можно при помощи интернета, только не забудьте с Диспетчера устройств списать марки LAN-адаптеров и Wi-Fi, модели звуковой и видеокарты. Всё это понадобится чуть позже, при установлении необходимых драйверов. Следующий шаг, который поможет сократить время загрузки где-то на 70% — это подключение через mSATA SSD-накопителя. Далее, с установочного диска загружаете систему. Для этого в настройках BIOS, в пункте BOOT выбираете, что запуск происходит с DVD диска, то есть выставляете его первым пунктом. Остаётся только убедиться, что для SATA-контроллера установлен AHCI. К слову, параметр IDE - в принципе тормозит работу ноутбука. При переустановке Windows нужно будет ввести серийный номер вашего ноутбука Product Key, который находится на наклейке. Следующий шаг — установка необходимых драйверов. Чаще всего в комплекте к ноутбуку диск с драйверами прилагается, но со временем выходят новые версии и те, что есть у вас могут быть устаревшими. Скачать новые версии можно с официальных сайтов INTEL или же AMD. Если же этот путь для вас неприемлем, то приобретая ноутбук с предустановленной системой, не торопитесь устанавливать все программы, предложенные производителем. Очень часто одновременно с этими программами в систему устанавливается дополнительный бесполезный, а зачастую и вредоносный софт. Можно при установке ОС воспользоваться услугами профессионалов, допустим, здесь http://samodelkin.com.ua. Если же вы уже установили с операционной системой весь дополнительный софт, то попробуйте воспользоваться программой PC Decrapifier. С её помощью можно провести диагностику системы с последующей её чисткой. И после, в автозагрузке оставьте только компоненты, необходимые для защиты системы и её оптимального функционирования.