Как стать красивой

Укол красоты - это введение специальных веществ под кожу. Используются такие уколы для того, чтобы избавить человека от морщин и прочих изъянов. Чаще всего такой услугой пользуются девушки, хотя в последнее время практику пополняют и мужчины, которые хотят выглядеть лучше. Начало такой деятельности было положено актерами, которые выглядели уже не так, как в молодости, но покидать сцену не собирались. Сегодня же далеко этот список пополнился, и теперь огромное количество людей совершают операции по избавлению от недостатков кожи. Уколы красоты в Киеве существуют уже не первый год, так давайте же разберемся, что это такое, зачем они нужны, а так же насколько они опасны. В первую очередь стоит выделить тот факт, что уколы красоты – медицинский вопрос, а если быть точнее, одно из направлений медицины занимается красотой – косметология. Работает укол красоты в зависимости от того, что за действующее вещество. Самыми популярными являются ботокс и гиалуроновая кислота. Итак, по порядку. Ботокс – это белок, который вкалывается не в под кожу, а в мышечные ткани. Особенностью вещества является то, что ранее оно использовалось совершенно для других медицинских целей – для снятия спазма в мышцах. Именно поэтому у многих людей, которые использовали ботокс, после операции, наблюдаются проблемы с управлением мышцами лица (мимикой). Также данное вещество не рекомендуют вкалывать девушкам, моложе 25 лет. Связано это с тем, что при длительном использовании вещества, кожа может потерять упругость и эластичность. Для восстановления кожи необходимо вколоть еще ботокса, только в большем количестве. Гиалуроновая кислота – более безобидное вещество, которое можно применять как на поверхность кожи (в виде крема, который впитается), так и в виде инъекций под кожу. В этом и есть радикальное отличие вещества от предыдущего. Так как колется не в мышцы, а под кожу, от использования не должно быть побочного эффекта в виде нарушения мимики. Принцип действия тоже отличается: так как гиалуроновая кислота вырабатывается в теле человека до 25 лет, то передозировки от нее просто не может быть. Необходимо вещество для регулирования количества межклеточной жидкости. Именно за счет нее губы (да и кожа в целом) выглядят пухло и упруго, а после 25 лет начинают меняться. Выбор конечно за вами, но хорошо выглядеть, используя дедовские методы, получается далеко не у каждого человека, поэтому нужно находить новые решения.