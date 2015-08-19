Как снять гель-лак в домашних условиях?

Шеллак очень красиво смотрится на ногтях, придавая им блеск и укрепляя пластину. Еще не так давно считалось, что снять такое декоративное покрытие самостоятельно очень сложно. Ведь лучше посетить для этого маникюрный салон. Но если по определенным причинам сделать это невозможно, то удалить гель-лак можно дома без профессиональной помощи. Что понадобится? Для осуществления данного процесса необходимо подготовить следующие инструменты и материалы: Средство для удаления покрытия (обязательно на основе ацетона);

Апельсиновые палочки-стилусы;

Ватные диски;

Шлифовочная пилка;

Одноразовые обертки из фольги;

Пилочка с небольшой абразивностью;

Крем или масло для кутикулы. Важно знать, гель-лак для ногтей какой фирмы был использован. Ведь у разных составов могут быть свои особенности их снятия с поверхности. Тонкости подготовки Важно подготовить ноготки перед началом процедуры. Гелевое покрытие обрабатывается пилочкой с целью снятия верхнего слоя, поскольку он самый крепкий, и удалить его при этом совсем непросто. После чего надо разогреть ногти с помощью фена, направив на них поток горячего воздуха. На кожу пальцев следует нанести жирный крем, который обезопасит ее от агрессивного воздействия средства, которое будет использоваться в процессе. После этого можно приступать к снятию маникюрного покрытия. Основные этапы процедуры Необходимо пропитать ватные диски ацетоном и приложить их ноготкам. Сверху пальцы следует завернуть в фольгу, которая предотвратит испарение растворителя и удержит диски на пластине. Лучше сначала обработать одну руку, потом другую, чтобы одна рука была всегда свободной. По истечению 10-15 минут производятся несколько круговых движений и снимается фольга. За это время шеллак станет мягким и готовым к удалению. Используя деревянную палочку, остатки геля надо осторожно снять с ногтя. Если вещество плохо удаляется, рекомендуется повторить процедуру, но ни в коем случае не сдирать гель-лак. В завершении процесса, когда покрытие будет полностью удалено с пластины, надо помыть руки теплой водой и нанести на них питательный крем. Есть также способ снятия шеллака без специальной жидкости. Для этого нужно топовое покрытие или прозрачный лак. Его необходимо нанести на ногти, после чего стереть ватным диском. Говорят, что влажный лак без проблем поможет снять высохший ранее слой. Обрабатывать каждый ноготь надо по отдельности. Важно после такого маникюра побаловать свои руки и ноготки восстанавливающими ванночками и масками. По материалам сайта Светланы Мудраковой.