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Как сделать кухню удобной и многофункциональной?

Одним из самых главных помещений в любом доме по праву считается кухня. Это не просто место для приема и приготовления пищи, но и жилое пространство, объединяющее за одним столом всех членов семьи, друзей и знакомых. Дизайн интерьера Киев современной кухни призван сделать ее универсальным помещением, предназначенным не только для отдыха, но и для «работы», и ее обустройство должно соответствовать определенным требованиям и нормам.

 

Месторасположение кухонной мебели

Весь набор мебели для столовой и кухни предусматривает наличие разнообразных полок, ящичков и шкафов. От того, насколько правильно и рационально будет организовано рабочее пространство на кухне, зависит работоспособность и хорошее настроение хозяйки дома.

 

Как правило, все обустройство необходимой мебели для кухни в основном зависит от размеров помещения и личных пожеланий хозяев. Однако, существуют и вполне стандартные схемы расстановки кухонной мебели:

  • линейная;
  • П - образная;
  • угловая;
  • G – образная;
  • островная.

Для кухни, имеющей небольшую площадь лучше всего прибегнуть к линейному или же к угловому месторасположению предметов мебели.

П-образные и G-образные способы планирования больше других подойдут для помещений, имеющих вполне внушительные размеры.

Островная форма планирования, когда мебель располагается в центре помещения, чаще всего используется при обустройстве кухни в современных квартирах-студиях.

 

Рациональное использование кухонных поверхностей

Для того, чтобы правильно распланировать месторасположение полок и шкафов на кухне, следует предварительно продумать их рациональное заполнение:

  1. Чаще других используемые для приготовления пищи предметы, лучше всего расположить на самых нижних уровнях навесных шкафов или прямо под столешницей. В этом случае не потребуется прилагать каких-то особых усилий для того, чтобы достать необходимую посуду или столовые приборы.
  2. На среднем уровне кухонного гарнитура вполне возможно расставить реже используемые в хозяйстве предметы домашней утвари.
  3. В нижних отделениях напольных шкафов или на самых верхних полках кухонной мебели рациональнее всего будет расположить самые редко эксплуатируемые предметы обихода.

 

Именно такое правильное и рациональное месторасположение предметов на кухне поможет хозяйке не только сэкономить время, но и облегчит весь процесс приготовления пищи.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения16.04.2016
Количество просмотров188
Статью добавил пользователь admin
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