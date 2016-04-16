Как сделать кухню удобной и многофункциональной?

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Одним из самых главных помещений в любом доме по праву считается кухня. Это не просто место для приема и приготовления пищи, но и жилое пространство, объединяющее за одним столом всех членов семьи, друзей и знакомых. Дизайн интерьера Киев современной кухни призван сделать ее универсальным помещением, предназначенным не только для отдыха, но и для «работы», и ее обустройство должно соответствовать определенным требованиям и нормам.
Месторасположение кухонной мебели
Весь набор мебели для столовой и кухни предусматривает наличие разнообразных полок, ящичков и шкафов. От того, насколько правильно и рационально будет организовано рабочее пространство на кухне, зависит работоспособность и хорошее настроение хозяйки дома.
Как правило, все обустройство необходимой мебели для кухни в основном зависит от размеров помещения и личных пожеланий хозяев. Однако, существуют и вполне стандартные схемы расстановки кухонной мебели:
Для кухни, имеющей небольшую площадь лучше всего прибегнуть к линейному или же к угловому месторасположению предметов мебели.
П-образные и G-образные способы планирования больше других подойдут для помещений, имеющих вполне внушительные размеры.
Островная форма планирования, когда мебель располагается в центре помещения, чаще всего используется при обустройстве кухни в современных квартирах-студиях.
Рациональное использование кухонных поверхностей
Для того, чтобы правильно распланировать месторасположение полок и шкафов на кухне, следует предварительно продумать их рациональное заполнение:
Именно такое правильное и рациональное месторасположение предметов на кухне поможет хозяйке не только сэкономить время, но и облегчит весь процесс приготовления пищи.
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|16.04.2016
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|Статью добавил пользователь
|admin
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