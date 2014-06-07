​Как разработать удачный логотип? Когда Вы знаете все принципы хороших логотипов, можете даже сами определить, где хороший, а где плохой товарный знак. Анализирую современный рынок, можно понять и увидеть, какие логотипы стал удачными, продвинув компанию вперед, а который так и остались неприметными, и худшими в своем роде. Вот даже, PUMA – это только один из многих примеров эффективных логотипов. В нем четко передана суть производимой продукции. К тому же пума – это животное. Быстрое, красивое и грациозное.А предлагаемый товар – это спортивная одежда. Все логично и просто. А что еще нужно для хорошего логотипа. Компания Apple, выбрала для себя в логотип «яблоко». Весьма удачное решение. Так - как это прямо связано с названием компании.Да и ассоциируется это с искушением. Это является идеальным сочетание простоты и безупречного вкуса.Лого понятен для всех и весьма запоминающийся. А так компания производит все качественное и необычное, что таким образом искушает. Но бывают и очень неудачные логотипы. Это те, которые плохо воспринимаются потребителями, любой аудитории и поколения. являются безвкусными и сложными для восприятия, при этом оставляя не правильные ассоциации. Та к, же неудачный логотип, это тот который имеет двух значность. К примеру буквы заменяются рисунками. А это довольно тяжело воспринимается потребителем, и совсем не запоминается. Пользователь, не сразу разгадывает значение логотипа. И при этом картинка не остается в подсознании, а это является очень важным. Удачный логотип – это тот который является тщательно проработанным, с разных сторон: http://adlogo.com.ua/services/logos.html. Дизайн которого разработан очень грамотно и точно. Такую работу можно доверить лишь профессионалам. Так - как дизайн это дело индивидуальное и сложное. Сам процесс длительный и утомительный. Начинается все с технического задания. Которое составлено с участием заказчика. В нем учитываются все требования и собрана вся необходимая информация . Когда изучены все требования специалист может разработать удачный и главное подходящий логотип. Дизайн логотипов – это не поиск иголки в сене, а скорее наоборот. Логотип должен стать метким выстрелом и в цель. По этому необходимо детально изучить бизнес клиента. А именно узнать история от и до, время пребывания на рынке, успехи и неудачи, конкуренты основные и т.д.. К тому же, что бы лого был единственным в своем роде нужно произвести визуальные поиски. Потому как бывают случаи повторений, или схожести торговых марок. А кому это нужно. Еще, необходимо изучить новые тенденции, так - как ко всему картинка должна быть современной и сегодня и через год, и через десять. Дизайнер также, должен проанализировать логотипы конкурентов и, отталкиваясь от критики логотипов конкурирующих компаний, найти хорошую подсказку для создания чего – то совершенно нового.