Как разобраться в типах рекламных буклетов

Самую информативную и эффективную рекламу товаров, фирм или услуг, да еще и за невысокую оплату можно сделать посредством полиграфической продукции. Рекламные буклеты на сегодняшний день очень актуальны, поскольку они прекрасно работают на привлечение новых покупателей, партнеров и клиентов. Кроме того, рекламные буклеты пользуются высоким спросом не только из-за возможности размещения в них больших объемов информации, но благодаря своеобразному дизайну. Какие бывают разновидности рекламных буклетов Стандартные буклеты обычно выпускают в сложенном виде. Это сделано для удобства изложения исчерпывающих и подробных данных о рекламируемом продукте или компании. Они способны привлечь внимание максимально широкой аудитории. Давайте разберемся, какие же виды буклетов вообще существуют. Различают несколько типов этой продукции. Проходя мимо метро или больших магазинов, можно увидеть людей, раздающих различные буклеты и листовки, в которых содержится информация о разных видах продуктов и услуг - это рекламные буклеты.

Среди листовок можно встретить и такие, на которых изображены разнообразные товары, их цены и скидки. Но в них ничего не сказано о самом продукте. Такая полиграфическая продукция указывает лишь на магазин или предлагаемый товар в краткой форме. Такие буклеты получили название - информационные.

Многие листовки несут в себе информацию о какой-либо компании, ее заслугах и успехах. Также, они могут содержать сведения о ее работе или же каких-либо конкретных товарах этой фирмы. Цель такого буклета – рассказать аудитории о бренде. Такая продукция называется имиджевой.

В почтовых буклетах обычно описывают услуги, акции, новинки товаров и различные изменения в компании. Рассылают такие листовки зачастую постоянным клиентам фирм и подписчикам. Как отличаются буклеты по типу сложения Оказывается, что буклеты складываются различными способами и в связи с этим каждый тип имеет свое название. Очень распространены, так называемые гармошки. Такие листовки выполнены с помощью нескольких изгибов буклетного листа, таким образом, что при полном развороте листовка напоминает гармошку.

Когда изгиб всех страниц рекламного буклета выполнен в одну сторону, то его называют сатфеткой.

А для самой обычной и стандартной листовки, которая складывается вдвое, нашлось необычное название - перекидные пальцы.

Бывают буклеты содержащие карту города. Такие листовки сгибаются таким образом, что при развороте образует крест. Подобная рекламная продукция носит соответствующее название - перекрестные сгибы. Буклетный вид рекламы очень удобен и продуктивен. Нет необходимости множество раз рассказывать о фирме, товарах и услугах, которые она предлагает. Гораздо проще выполнить печать рекламных буклетов с подробной информацией на них и наслаждаться результатом. Более того, это позволит сэкономить время, которого так не хватает, и увеличить состав клиентской базы. Компания «CITY-KIEV PRINT» с радостью поможет Вам изготовить листовки, буклеты, каталоги, флаеры и другие виды полиграфической продукции. Именно здесь, опытные сотрудники создают «работающие» буклеты, которые будут не только яркими, но и запоминающимися. С компанией «CITY-KIEV PRINT» - ckprint.net вы не только покорите вершину рынка, но и выгодно подчеркнете индивидуальность Вашего предприятия.