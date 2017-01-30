Как провести раздел имущества

К сожалению, иногда, случается так, что люди, которые совсем недавно любили друг друга и жили в одном доме, принимают решение жить отдельно. За то время, которое они были семьей, было нажито совместное имущество. У некоторых его совсем немного, а у других – очень много. Хорошо, если расставаясь, супруги сами приходят к единому мнению по поводу раздела совместно нажитого имущества. В жизни, чаще всего, бывшие супруги не могут самостоятельно решить такой вопрос по справедливости. Поэтому, они делят «свое добро» с помощью судьи. Как же правильно составить исковое заявление в суд. Ведь самостоятельно, без помощи юриста, сделать все правильно, практически, невозможно. Юридические услуги в Харькове по вопросам раздела совместно нажитого имущества мы рекомендуем вам получить в нашей компании. Что говорит законодательство Согласно украинскому законодательству, имущество (движимое и недвижимое), которое было нажито супругами в браке, принадлежит как мужу, так и жене в равных долях. Разделить совместную собственность, супруги могут как во время брака, так и после расторжения брака. Все это оговорено в Семейном кодексе Украины. Когда имущество не является общим Чаще всего, именно то имущество, которое не является общим, и становится камнем раздора при разделе. Почему-то, каждый из супругов, пытается присвоить себе то, что покупалось до брака; было приобретено в браке, но через договор дарения или как наследство; куплено во время совместной жизни, но за личные деньги кого-то из супругов. Также не будет общим имущество (земельный участок, дом, квартира и пр.), которое было приватизировано на имя одного из супругов. Личным будут премии или награды, которые были получены в браке кем-то из супругов. Что касается последних, то если через суд будет доказано, что получению подобных вознаграждений способствовал один из супругов, то часть премии или награды, отсудят именно ему или ей. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, то самостоятельно решить подобную проблему безболезненно для себя, вы не сможете. Вам стоит обратиться к юристу. Наша юридическая компания в Харькове с огромным удовольствием предлагает вам свои услуги. Мы имеем огромный положительный опыт в ведении судебных дел по разделу совместно нажитого имущества. «Безболезненный» раздел имущества Самым безболезненным способом раздела всего совместно нажитого, можно назвать обоюдный договор (соглашение), которое принимается мужем и женой добровольно и самостоятельно. При таком делении, бывшая чета должна знать, что имущество не всегда необходимо делить строго поровну. По совместной договоренности все совместно нажитое можно разделить на личное усмотрение. Для того чтобы в будущем супруги не предъявляли друг другу всевозможные претензии и не отказывались от ранее принятого решения, вышеупомянутый договор, в обязательном порядке должен быть заверен нотариусом. Споры при разделе имущества В том случае, если супруги не могут «полюбовно» решить подобный вопрос, им необходимо обратиться в суд. Правда, при решении такого спора подобным способом, вам необходима помощь юриста. Найти хорошего семейного юриста в Харькове вы сможете в нашей компании. Для того чтобы узнать всю информацию о компании и найти наши координаты, вам необходимо зайти к нам на сайт.