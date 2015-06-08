Как произвести хорошее впечатление за первый месяц на работе

Как произвести хорошее впечатление за Ваш первый месяц работы Вы когда-либо задавались вопросом, почему Вы не можете хранить преданность работе больше, чем несколько недель? Вы чувствуете, что ничего не делаете неправильно и просто думаете, что люди, которые уволили Вас, не имели никакой причины для этого и просто злые? Вот несколько подсказок для Вас, чтобы произвести хорошее впечатление за первый месяц на Вашей работе так, чтобы Вы хранили верность своей работе в течение долгого времени. Постройте отношения со своими коллегами. Подружиться с Вашими коллегами показывает, что Вы можете вписаться новое рабочее место и показываете, что можете построить взаимопонимание в своей “команде”. Также это помогает быть в хороших отношениях со всеми на рабочем месте так во времена потребности помощи на определенных вещах, Ваши коллеги будут готовы помочь Вам, так как им Вы нравитесь. Тратьте дополнительное время первый месяц. Это не обязательно означает, что Вы должны оставаться сверхурочно каждый день за первый месяц. Это означает, что Вы должны тратить дополнительное усилие на работе, чтобы произвести впечатление, чтобы показать, что у Вас есть инициатива и показать, что Вы хотите хранить верность своей работе. Всегда обращайтесь за помощью при необходимости. Если Вы когда-нибудь чувствуете, что не знаете то, что Вы, как предполагается, делаете в течение первого месяца, Вы должны всегда обращаться за помощью. Если Вы не справляетесь, делая нотариальный перевод, обратитесь за помощью к сотруднику. Лучше спросить, то что Вы не знаете, чтобы не выглядело, что Вы знаете , что Вы делаете, но в действительности Вы ничего не сделали вообще. Если Вы не знаете то, что Вы, как предполагается, делаете, или Вы не понимаете, как сделать это, обращайтесь за помощью. Оставьте свою домашнюю жизнь дома и всегда приносите профессиональное отношение к работе. Оставьте драму дома. Ваши коллеги не собираются слушать, что Вы жалуетесь на вещи, которые продолжаются в Вашей жизни, и некоторые могли бы быть недовольными, если Вы постоянно говорите об этом на работе. Это может привести к жалобам на Вас боссу. Независимо от того, что проблемы в жизни всегда, пытайтесь принести то профессиональное отношение к работе и сделать лучшую работу, которую только можете. Единственное время, когда Вы можете упомянуть личную жизнь - когда Ваши коллеги спрашивают, что происходит в Вашей жизни, и это только если Вы имеете хорошие отношения с коллегами.