Как правильно выбрать и приобрести бетон

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Для строительства ленточного или плиточного фундамента можно использовать бетон средней марки. Опытные строители предпочитают купить бетон М200 и тем самым сэкономить на стоимости и не тратится на более дорогостоящие варианты. Какие характеристики нужно учитывать?
Состав бетонного раствора
Любой бетонный раствор состоит из трех основных ингредиентов:
На заполнитель приходится 70% всего объема бетона. Именно на него приходится нагрузка. В качестве его используется керамзит, щебень, песок. В зависимости от желаемого результата применяют мелкозернистый песок или же крупнозернистый щебень. Цемент необходимой марки является вяжущим веществом. Так, для более плотного основательного раствора лучше использовать начиная от марки М 200.
Необходимо отметить, что большинство людей для частного использования стараются купить бетон М200. Он считается наиболее ходовым и активно применяется в строительстве отмостки, стяжки, дорожки, лестницы и перекрытия.
Как правильно изготовить
При соблюдении всех рекомендаций относительно изготовления раствора, качество отмостки или дорожки будет радовать долгое время. Необходимо обратить внимание на следующие моменты:
Следует понимать, что на основе высокомарочного бетона, довольно просто изготовить более простой вариант, например, с цементом М 400 создать М200. Пропорции такого раствора следующие: одну часть цемента смешать с 2,8 частями песка и 4,8 щебенки. Воды желательно добавить минимальное количество. Приготовление выглядит следующим образом:
Почему лучше купить готовую смесь
Сегодня работа строителей облегчена. Существует так называемый товарный бетон или уже подготовленная сухая смесь. Все компоненты в такой смеси рассчитаны и нет необходимости самостоятельно угадывать с пропорциями, чтобы добиться нужной прочности и качества бетона. Изготовленная в лабораторных условиях смесь не имеет никаких примесей, а также имеет высокую степень защиты от влажности и тому подобного. Необходимо просто добавить рекомендуемое количество воды и можно сразу же приступать к строительным работам.
Прежде чем купить бетон М200, необходимо ответственно подойти к выбору производителя и поставщика. Дело в том, что недобросовестные фирмы могут добавлять в свою продукцию различные примеси (золу, известняковую муку). Это приводит к занижению марки бетона. Важно учитывать и тот факт, что хранение смеси более трех месяцев уже начинает негативно влиять на качество товара. Поэтому рекомендуется обращать внимание на дату изготовления продукции.
По материалам shop.kovalska.com
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|06.02.2017
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|60
|Статью добавил пользователь
|admin
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