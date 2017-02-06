Как правильно выбрать и приобрести бетон

Для строительства ленточного или плиточного фундамента можно использовать бетон средней марки. Опытные строители предпочитают купить бетон М200 и тем самым сэкономить на стоимости и не тратится на более дорогостоящие варианты. Какие характеристики нужно учитывать? Состав бетонного раствора Любой бетонный раствор состоит из трех основных ингредиентов: Заполнителя;

Вяжущего вещества;

Воды. На заполнитель приходится 70% всего объема бетона. Именно на него приходится нагрузка. В качестве его используется керамзит, щебень, песок. В зависимости от желаемого результата применяют мелкозернистый песок или же крупнозернистый щебень. Цемент необходимой марки является вяжущим веществом. Так, для более плотного основательного раствора лучше использовать начиная от марки М 200. Необходимо отметить, что большинство людей для частного использования стараются купить бетон М200. Он считается наиболее ходовым и активно применяется в строительстве отмостки, стяжки, дорожки, лестницы и перекрытия. Как правильно изготовить При соблюдении всех рекомендаций относительно изготовления раствора, качество отмостки или дорожки будет радовать долгое время. Необходимо обратить внимание на следующие моменты: Вода необходима для замеса раствора. Но ее большое количество может негативно отразиться на качество бетона. Поэтому необходимо добавлять такое количество жидкости, которое указано производителем. Размер фракций влияет на прочность бетона. Если необходимо сделать отмостку, тогда достаточно применить щебенку небольшого размера (5-20 мм). Оптимально использовать речной гравий. Если щебень крупный, тогда можно добавлять небольшое количество воды для замеса. Песок лучше использовать чистый, без каких-либо примесей. Из-за вкрапления глины, ила или известняка плотность бетона значительно снижается. Это влияет на срок эксплуатации и реакцию на перепады температур. Следует понимать, что на основе высокомарочного бетона, довольно просто изготовить более простой вариант, например, с цементом М 400 создать М200. Пропорции такого раствора следующие: одну часть цемента смешать с 2,8 частями песка и 4,8 щебенки. Воды желательно добавить минимальное количество. Приготовление выглядит следующим образом: Вначале в сухую смесь добавляется вода, чтобы получилось цементное молоко. После этого добавить щебень. Затем засыпается нужное количество песка. Смесь выкладывают на нужное место и утрамбовывают. Почему лучше купить готовую смесь Сегодня работа строителей облегчена. Существует так называемый товарный бетон или уже подготовленная сухая смесь. Все компоненты в такой смеси рассчитаны и нет необходимости самостоятельно угадывать с пропорциями, чтобы добиться нужной прочности и качества бетона. Изготовленная в лабораторных условиях смесь не имеет никаких примесей, а также имеет высокую степень защиты от влажности и тому подобного. Необходимо просто добавить рекомендуемое количество воды и можно сразу же приступать к строительным работам. Прежде чем купить бетон М200, необходимо ответственно подойти к выбору производителя и поставщика. Дело в том, что недобросовестные фирмы могут добавлять в свою продукцию различные примеси (золу, известняковую муку). Это приводит к занижению марки бетона. Важно учитывать и тот факт, что хранение смеси более трех месяцев уже начинает негативно влиять на качество товара. Поэтому рекомендуется обращать внимание на дату изготовления продукции. По материалам shop.kovalska.com