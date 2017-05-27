Как правильно выбрать циркуляционный насос для системы отопления

Ранее в квартирах прокладывались системы отопления, которые действовали по принципу естественной циркуляции. И это создавало множество проблем – в частности, котел надо было ставить только на самом низком уровне, трубопроводы очень медленно прогревались, вследствие чего в помещении было некомфортно, к тому же и затраты на теплоносители были выше. Но со временем появилась альтернатива – насос, подающий теплоноситель принудительно. Он подходит как для квартиры, так и для дачи или для дома. Но чтобы он работал эффективно, нужно знать, как правильно выбрать циркуляционный насос. Вот какие советы, рекомендации дают по этому поводу специалисты. Циркуляционные насосы: плюсы и минусы Такие установки обеспечивают движение воды (теплоносителя) по отопительным трубам принудительно. Благодаря этому достигается ряд преимуществ. Среди основных из них: все помещения в доме или в квартире прогреваются очень быстро;

затраты на оплату энергоносителей сокращаются;

не нужно беспокоиться о том, где установить котел – подойдет любое свободное место;

нет необходимости прокладывать сети с большим диаметром труб. Конструкция циркуляционного насоса – это корпус с улиткой, контурные трубы, мотор и ротор с насадкой. Ротор может быть сухим или «мокрым». Первый вид устройств не контактирует с рабочей жидкостью, второй опускается в теплоноситель. У каждого их таких роторов есть как плюсы, так и минусы. Как правильно подобрать насос для системы отопления: полезные советы Каталог циркуляционных насосов в интернет-магазине КТУ содержит широкий модельный ряд циркуляционных насосов. При выборе следует ориентироваться на такие критерии, как: мощность (производительность) устройства;

уровень давления, которое оно обеспечивает;

температурный диапазон. Первые два критерия зависят от того, какие площади будет прогревать отопительная система и хорошо ли утеплено здание. Максимальный температурный показатель не должен быть ниже 110 градусов. Эти технические характеристики зафиксированы в паспорте насоса. Чтобы выбрать лучшую установку, следует также ориентироваться и на производителя. Если он – известный, надежный, с хорошей репутацией, это уже будет гарантия того, что вы приобретаете качественную технику, которая проработает максимально долго, не требуя ремонта. Если вы хотите максимально упростить процесс управления оборудованием, лучше поинтересоваться, как правильно выбрать насосную станцию. Она используется как для отопления, так и для подачи воды. Поддерживает в теплопроводах давление теплоносителя в автоматическом режиме. Среди полезных дополнительных функций – контроль за основными параметрами работы устройства, защита на случай перегрузок, перебоев с подачей теплоносителя. Такие установки можно запрограммировать, чтобы они включились тогда, когда вы, например, вернулись из отпуска.