Как поменять уплотнитель на холодильнике: просто о простом Холодильник в доме – незаменимая вещь. Чтобы сохранять и охлаждать продукты, этот белоснежный помощник должен исправно работать 24 часа в сутки. Не удивительно, что со временем ему может понадобиться ремонт. Вы заметили, что продукты стали хуже охлаждаться, хотя рефрижератор работает в прежнем режиме? Проверьте уплотнитель. Если есть проблемы, придется его реанимировать или заменять. Это достаточно простой вид ремонта холодильников, который можно выполнить самостоятельно. Сегодня вы узнаете, как восстановить плотное прилегание уплотнительной резинки, а также как осуществить замену уплотнителя самостоятельно. В холодильной камере потеплело: ищем проблему Чтобы узнать, виноват ли уплотнитель в неожиданной «оттепели» внутри холодильника, выполните несколько простых действий. Внимательно осмотрите резинку по всему периметру. Обнаружили разрывы или трещины – однозначно нужно менять уплотнитель, ремонтировать без толку. Если же видимых повреждений резины нет, нужно проверить зазор между холодильником и уплотнителем. Для этого возьмите лист бумаги (толщина 0,2 мм), откройте холодильник, прижмите бумагу к корпусу и закройте дверцу. Лист должен быть плотно прижат уплотнителем. Так проверить плотность прилегания по всему периметру резины. Если в каком-то месте обнаружен большой зазор, можно попробовать вернуть уплотнителю утраченные свойства. Обычным феном в режиме 70 градусов прогрейте место, где резина деформировалась. После этого слегка растяните «проблемное» место и плотно прикройте дверцу. Когда полностью остынет, проверьте плотность прилегания еще раз. Если все в порядке, вам повезло: вы отделались легким испугом, и уплотнительная резина еще послужит некоторое время. Ремонтировать нельзя, менять Когда уплотнитель сильно износился, ремонт не поможет. Необходима замена этой детали. Перед приобретением новой резины нужно выяснить ее характеристики. Уплотнители бывают: однобаллонные;

двухбаллонные. По типу крепления к дверце: на клеевой основе;

уплотнители, которые вставляются в специальную канавку. Такой тип удобно снимать для мытья и замены. Важно также знать модель и фирму холодильника, чтобы запчасть подошла по размеру. Алгоритм действий по замене резинового уплотнителя Перед работой приготовьте необходимые предметы: нож;

отвертку;

пинцет;

клей;

лейкопластырь;

шпатель. За день до установки выложите новый уплотнительный профиль на пол и оставьте на ночь разравниваться. Процесс замены уплотнителя: Отключите от электропитания холодильник. Снимите дверь холодильника. Как это сделать, описано в инструкции к прибору. Шпателем подденьте резину уплотнителя и вытащите ее из углубления по всей длине. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить обшивку холодильника. Можно ножом снизу подразрезать старый уплотнитель на глубину до 6 мм – так легче будет его удалять. Отделите запениватель от внутренней поверхности дверцы – освободите место под новый профиль. Ширина канавки должна соответствовать новой детали. Подцепите пинцетом край старого уплотнения и вытащите его наружу. Резина должна выйти из паза по всему периметру двери. Если уплотнитель настолько истрепан, что обрывается, повторите операцию с другого угла. Демонтаж проведен правильно, если вы видите углубление без остатков старой резины, запенивателя, пыли и т.п. Тщательно зафиксируйте в канавке новый уплотнитель. Как видите, заменить уплотнитель на холодильнике вполне по силам любому. Чего не скажешь о более серьезных поломках крупной бытовой техники. Например, в ремонте стиральных машин без квалифицированной помощи не обойтись. Найти хороших мастеров тоже непросто, но вам повезло: здесь отремонтируют вашу стиральную машинку быстро и качественно. А сейчас подскажем еще один важный совет, который пригодится при замене уплотнительной резины. Бывает, что найти полностью идентичный уплотнитель к своему холодильнику (особенно старой модели) не получается. Не стоит отчаиваться. Сообразительные умельцы рекомендуют воспользоваться клеем «Момент» и лейкопластырем. Возьмите большую по размеру резинку, разрежьте на две части – по длине вертикальной и горизонтальной сторон. Вставьте детали в паз, на месте стыка смажьте клеем и заклейте лейкопластырем. Грамотно подходите к ремонту своей техники, и она прослужит вам еще очень долго!