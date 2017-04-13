Как получить от кофе максимум пользы и удовольствия

Кофе является любимым напитком каждого второго жителя на планете, ведь чашка бодрящего напитка с утра заряжает энергией на целый день, а вечерняя порция кофейного напитка помогает расслабиться и снять напряжение после тяжелого трудового дня. Большинство людей задумывается только о вкусовых качествах кофе, однако не стоит забывать о пользе, которую он сможет принести. Качественный натуральный кофе способен может предоставить максимум пользы и бездну насаждений, если его правильно приготовить. Соблюдая простые рекомендации, кофе станет не только вкусным, но и полезным. Влияние кофе на здоровье неоднократно изучалось в ходе различных экспериментов как медиками, так и другими учеными, мнения которых сошлись в одном: при разумной дозировке кофе, а точнее кофеин, благотворно влияет на физическое и психологическое состояние человека. Кофеин является природным алкалоидом, который содержится в кофейных зернах. Средняя суточная норма, безопасная для здоровья, составляет 300 мг, что равно трем чашкам натурального кофе. Такой показатель считается отличной профилактикой различных заболеваний. Не стоит злоупотреблять кофе и кофейными напитками, поскольку они могут ухудшить самочувствие, вызвать слабость, обострить некоторые хронические заболевания, повлиять на качество и количество сна. Постоянное потребление кофе может привести к кофеиновой зависимости, от которой непросто будет избавиться в случае надобности. Кофе послужит прекрасным энергетиком не только утром, но и в любое другое время перед тренировкой и другими видами физической активности, поскольку кофеин вызывает прилив сил и временно повышает выносливость. Если есть какие-либо проблемы с сердечно-сосудистой системой, то стоит воздержаться от частого приема кофе, который перегружает сердце. Кофеин ускоряет метаболизм, снимает боль с мышц и сжигает калории, что привлекает людей, следящих за своей фигурой. Кроме кофе, кофеин содержится и в других продуктах и напитках, также он продается в виде таблеток в аптеках. Если есть желание хорошо поспать и отдохнуть вечером, то на помощь опять придет кофеин. Да-да, не стоит удивляться, ведь он является поистине многофункциональной вещью. Пользу принесет так называемый “кофейный сон”: чашка кофе и 20-минутный покой. За это время кофеин проникает в мозг, вызывает чувство расслабленности и покоя. После подобного отдыха быстро появляются силы на новые дела. Влияние кофе на цикличность и длительность сна у всех разная, причем как у жаворонков, так и у сов. Количество кофеина можно регулировать как в кофе, так и в чае, достаточно регулировать количество заварки, температуру и длительность приготовления. Количество кофеина в кофе зависит от разновидности самого кофейного дерева: так, арабика намного мягче и нежнее, чем робуста. Часто многие производители кофе смешивают разные сорта зерен, чтобы добиться различной степени насыщенности вкуса и аромата, создав тем самым определенные сорта кофе. Что касается времени, когда стоит пить кофе, то здесь нет четких рекомендаций или ограничений. Эксперты считают, что с 8.00 до 9.00 организм способен сам проснуться, так что в это время его не стоит перегружать энергетическими напитками. Максимальную пользу от кофе можно получить, принимая его с 9.30 до 11.30. Если говорить об удовольствии, то здесь все чисто индивидуально, ведь каждый человек имеет индивидуальные вкусовые пристрастия. Эстеты и гурманы предпочитают натуральные сорта и чистые напитки в виде эспрессо или американо без сливок и сахара, сладкоежки любят кофейные напитки со всевозможными добавками (мокко, латте, капуччино). Не стоит забывать, что кофе часто используется в качестве добавки в разнообразные десерты и другие блюда. Каждый человек может смело поэкспериментировать с кофе на своей кухне, создавая ароматные шедевры. Чтобы ощутить неповторимый вкус и аромат, стоит пить кофе мелкими глотками из специальной посуды - кофейных чашек, которые характеризуются небольшим объемом. Купить натуральный кофе можно во многих кофешопах и супермаркетах, однако стоит остерегаться подделок, а благодаря современным технологиям любую покупку, в том числе и кофе, можно произвести не выходя из дома. Источник: globalcoffee.com.ua