Как подобрать автомобильный аккумулятор по емкости?

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При выборе аккумуляторной батареи клиенту нужно учитывать много факторов: габаритные параметры, уровень пускового тока, емкость, склонность к саморазрядке, бренд. И это далеко не все критерии. Однако ключевым показателем становится емкость батареи. При покупке оборудования необходимо соотносить технические приоритеты авто и возможности аккумулятора, чтобы не пришлось переплачивать.
Функционирование оборудования
Мотор машины представляет собой набор комплектующих, среди которых используется кривошипно-шатунный механизм. Для привода последнего устанавливается маховик. Когда на стартер подается ток, он заставляет маховик приходить в движение, который в свою очередь влияет на коленчатый вал и поршни.
При сжатии топливной получается искра, поэтому двигатель заводится. Для приведения в движения всего этого набора компонентов и нужен аккумулятор. Если речь идет о работе дизельного двигателя, то процедура имеет меньше этапов и отличается относительной простотой. То есть чем больше вес компонентов мотора, тем большее воздействие на них необходимо оказать для запуска. На этом этапе важен показатель емкости аккумулятора, который рассматривается в соотношении с объемами двигателя машины.
Принято говорить об оптимальном соотношении вышеуказанных показателей. Так, для бензиновых карбюраторных двигателей актуальные такие соотношения:
Список емкостей аккумуляторов для грузовых автомобилей вы можете посмотреть на странице http://aet.ua/gruzovye-akkumuljatory/.
Для двигателей, работающих со впрыском топлива, эти показатели равны:
Для дизельных двигателей:
Полный список емкостей аккумуляторов для лековых авто смотрите по ссылке http://aet.ua/akkumulyatory-dlya-legkovyh-avtomobiley/.
При покупке аккумуляторной батареи стоит также уделять снимание другим параметрам. Так, если машина доукомплектована, то нужно рассматривать вариант приобретения более мощной батареи. Исходя из информации о дополнительном оборудовании, устанавливается актуальный уровень емкости аккумулятора. Лучше ориентироваться на данные о генераторе, способном обеспечить функционирование всех потребителей. Также учитывается уровень тока при холодной прокрутке. Важный фактор – способность запускаться в зимнее время года. Учитывается полярность, что актуально для отдельных типов АКБ. Важно знать о периметрических показателях оборудования, чтобы поместить его на рабочее место без осложнений.
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|19.10.2015
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|148
|Статью добавил пользователь
|admin
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