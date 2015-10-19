Как подобрать автомобильный аккумулятор по емкости?

При выборе аккумуляторной батареи клиенту нужно учитывать много факторов: габаритные параметры, уровень пускового тока, емкость, склонность к саморазрядке, бренд. И это далеко не все критерии. Однако ключевым показателем становится емкость батареи. При покупке оборудования необходимо соотносить технические приоритеты авто и возможности аккумулятора, чтобы не пришлось переплачивать. Функционирование оборудования Мотор машины представляет собой набор комплектующих, среди которых используется кривошипно-шатунный механизм. Для привода последнего устанавливается маховик. Когда на стартер подается ток, он заставляет маховик приходить в движение, который в свою очередь влияет на коленчатый вал и поршни. При сжатии топливной получается искра, поэтому двигатель заводится. Для приведения в движения всего этого набора компонентов и нужен аккумулятор. Если речь идет о работе дизельного двигателя, то процедура имеет меньше этапов и отличается относительной простотой. То есть чем больше вес компонентов мотора, тем большее воздействие на них необходимо оказать для запуска. На этом этапе важен показатель емкости аккумулятора, который рассматривается в соотношении с объемами двигателя машины. Принято говорить об оптимальном соотношении вышеуказанных показателей. Так, для бензиновых карбюраторных двигателей актуальные такие соотношения: при объеме ниже 1,2 кубодециметра – 44 Ач для емкости батареи,

1,2 – 1,8 – 55 Ач,

1,8 – 2,5 – до 66 Ач,

2,5 – 4,5 – 75 Ач,

4,5 – 6,2 – 90 Ач,

6,2 – 8,0 – 132. Список емкостей аккумуляторов для грузовых автомобилей вы можете посмотреть на странице http://aet.ua/gruzovye-akkumuljatory/. Для двигателей, работающих со впрыском топлива, эти показатели равны: менее 1,6 дм – 44,

1,6 – 2,5 – 55,

2,5 – 3 – 62,

3,0 – 3,5 – 75,

выше 3,5 – от 90 Ач. Для дизельных двигателей: меньше 1,5 дм – 55,

1,5 – 2,0 – 62,

2,0 – 2,7 – 75,

2,7 – 3,5 – 90,

3,5 – 6,5 – 132. Полный список емкостей аккумуляторов для лековых авто смотрите по ссылке http://aet.ua/akkumulyatory-dlya-legkovyh-avtomobiley/. При покупке аккумуляторной батареи стоит также уделять снимание другим параметрам. Так, если машина доукомплектована, то нужно рассматривать вариант приобретения более мощной батареи. Исходя из информации о дополнительном оборудовании, устанавливается актуальный уровень емкости аккумулятора. Лучше ориентироваться на данные о генераторе, способном обеспечить функционирование всех потребителей. Также учитывается уровень тока при холодной прокрутке. Важный фактор – способность запускаться в зимнее время года. Учитывается полярность, что актуально для отдельных типов АКБ. Важно знать о периметрических показателях оборудования, чтобы поместить его на рабочее место без осложнений.