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Как перевезти больного в лежачем положении?

Если пациент находится в лежачем положении, это означает, что он не может самостоятельно вставать и передвигаться. Таких людей в медицине называют «лежачими пациентами», их состояние оценивают как тяжелое, и такое что требует присмотра врачей. Причины такого состояния: усложнения после болезни, перенесенная травма, инсульт, авария и т.д. Часто такие люди нуждаются в перевозке, например, нужно поехать на плановую госпитализацию или просто в гости к родственникам. Как ее осуществить?

Как перевезти лежачего больного?

Родственникам приходит в голову три возможных выхода с положения: сделать это самостоятельно, обратиться за помощью в государственную скорую помощь или обратится в частную скорую помощь. Разберем все три варианта:

  1. Первое что спадает на ум близким пациента - это не дожидаться врачей и перевезти лежачего больного самостоятельно. Но правило ли это? Если вы столкнулись с такой проблемой, помните, что транспортировка является частью лечебного процесса и часто влияет на дальнейшее выздоровление. Поэтому заниматься этим самостоятельно нельзя! У вас нет для этого ни специального транспорта, ни опыта, ни медицинского образования. А если перевозить пациента на легковом автомобиле и без присутствия врачей, это может привести к ухудшению общего состояния и даже к смерти пострадавшего!
  2. Государственная скорая помощь. Они не занимаются транспортировками, а лишь приезжают на вызов и госпитализируют в ближайшую больницу. Если необходима перевозка больных, нужно обращаться в частные медицинские компании.
  3. Частные медицинские компании – это единственный правильный выход из положения. Такие компании занимаются транспортировкой пациентов в любом состоянии и перевозят их в любой уголок Украины и за границу.
  4. Вызов врача;
  5. Сбор личных вещей пострадавшего: документы, средства личной гигиены и сменная одежда;
  6. Подготовка помещения: освобождения дверных проемов;
  7. Разговор с больным по поводу важности поездки;
  8. Приехавший на вызов врач осматривает пациента и делает заключение о его состоянии. После этого он стабилизирует состояние больного и готовит его к транспортировке.
  9. С квартиры или дома пострадавшего несут на носилках, при этом положение его закрепляют на носилках;
  10. Транспортировка происходит на реанимобиле, в присутствии медперсонала.

Этапы транспортировки

Конечно, успех перевозки в большей мере зависит от медицинской компании. Поэтому доверяйте профессионалам и сразу обращайтесь в компанию «Добромед».

По информации "ДоброМед".

Категория Рекламные статьи
Дата размещения21.09.2015
Количество просмотров193
Статью добавил пользователь admin
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