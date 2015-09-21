Как перевезти больного в лежачем положении?

Если пациент находится в лежачем положении, это означает, что он не может самостоятельно вставать и передвигаться. Таких людей в медицине называют «лежачими пациентами», их состояние оценивают как тяжелое, и такое что требует присмотра врачей. Причины такого состояния: усложнения после болезни, перенесенная травма, инсульт, авария и т.д. Часто такие люди нуждаются в перевозке, например, нужно поехать на плановую госпитализацию или просто в гости к родственникам. Как ее осуществить? Как перевезти лежачего больного? Родственникам приходит в голову три возможных выхода с положения: сделать это самостоятельно, обратиться за помощью в государственную скорую помощь или обратится в частную скорую помощь. Разберем все три варианта: Первое что спадает на ум близким пациента - это не дожидаться врачей и перевезти лежачего больного самостоятельно. Но правило ли это? Если вы столкнулись с такой проблемой, помните, что транспортировка является частью лечебного процесса и часто влияет на дальнейшее выздоровление. Поэтому заниматься этим самостоятельно нельзя! У вас нет для этого ни специального транспорта, ни опыта, ни медицинского образования. А если перевозить пациента на легковом автомобиле и без присутствия врачей, это может привести к ухудшению общего состояния и даже к смерти пострадавшего! Государственная скорая помощь. Они не занимаются транспортировками, а лишь приезжают на вызов и госпитализируют в ближайшую больницу. Если необходима перевозка больных, нужно обращаться в частные медицинские компании. Частные медицинские компании – это единственный правильный выход из положения. Такие компании занимаются транспортировкой пациентов в любом состоянии и перевозят их в любой уголок Украины и за границу. Вызов врача; Сбор личных вещей пострадавшего: документы, средства личной гигиены и сменная одежда; Подготовка помещения: освобождения дверных проемов; Разговор с больным по поводу важности поездки; Приехавший на вызов врач осматривает пациента и делает заключение о его состоянии. После этого он стабилизирует состояние больного и готовит его к транспортировке. С квартиры или дома пострадавшего несут на носилках, при этом положение его закрепляют на носилках; Транспортировка происходит на реанимобиле, в присутствии медперсонала. Этапы транспортировки Конечно, успех перевозки в большей мере зависит от медицинской компании. Поэтому доверяйте профессионалам и сразу обращайтесь в компанию «Добромед». По информации "ДоброМед".