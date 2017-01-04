Объявлений нет...
Категория каталога статей: Рекламные статьи

Как осуществляются контейнерные перевозки?

Контейнерные перевозки благодаря своей надежности и выгодной цене приобрели сегодня очень высокую популярность. Доставка грузов таким способом способна решить многие транспортные проблемы, связанные с финансами, большим расстоянием, безопасностью перемещаемого товара. Не удивительно, что все больше бизнесменов международного уровня выбирают этот вид поставок. Сегодня мы хотим подробно раскрыть данный вопрос. Вы узнаете, как осуществляются контейнерные перевозки и в чем их преимущества.


Чем контейнерные перевозки лучше других?

  1. Высокая надежность (контейнер плотно закрывается и пломбируется, если по прибытии обнаруживаются повреждения, он не принимается).
  2. Возможность осуществления мультимодальных и интермодальных перевозок.
  3. Низкая стоимость тары.
  4. Простота погрузочных и разгрузочных работ и снижение расходов на них (благодаря отсутствию перетарки).
  5. Возможность перевозить негабаритные грузы.

 


Если необходимо отправить товар, как говориться, за тридевять земель и при этом минимизировать расходы, то контейнерные перевозки идеально вам подойдут.


Как проводятся перевозки?


Контейнеры изготавливают из алюминия либо стальных сплавов. Они бывают четырех видов:

 

  1. Рефрежираторные - для грузов, требующих поддержания определенной температуры;
  2. Oреn Tор - с открытым мягким тентом наверху, для особых товаров, которые проще загружать сверху;
  3. Flat Rack - контейнер-открытая площадка для негабарита;
  4. Танк-контейнеры - для газообразных и жидких материалов.


Все контейнеры стандартизованы по весу, габаритам, присоединительных размерам, конструкции присоединительных устройств и другим параметрам. Такая типизация не зависит от принципа применения и одинакова для всех.


Груз складывают в контейнер таким образом, чтобы он, соприкасаясь с другими, не деформировался и не испортился. После этого контейнер тщательно закрывается и пломбируется. Когда товар прибывает на место, он проверяется на отсутствие повреждений. Если таковые имеются, это свидетельствует о вмешательстве посторонних лиц, и груз просто не принимается. Пломба - явное свидетельство неприкосновенности груза. Это обязательный атрибут контейнеров с грузом.


При осуществлении контейнерных перевозок очень важен профессионализм на этапах подготовки, контроля отгрузки и приема груза. От этого зависит качество прибывшего товара. Ищите специалистов в области логистики, тогда перевозки для вас станут проще.

 

 

 

Категория Рекламные статьи
Дата размещения04.01.2017
Количество просмотров160
Статью добавил пользователь admin
Пожаловаться на публикацию
Еще статьи из данной категории
Предыдущие статьи Следующие статьи
Добавить объявление на сайт

Поиск статей в каталоге
расширенный поиск статей
Закладки (0)
Категории каталога статей
загрузка...
Последние публикации в каталоге статей
Статистика объявлений
Всего объявлений: 32986
Добавлено сегодня: 0
Добавлено вчера: 9
Подписка на рассылку
Ваше имя
Ваш Email
Статистика каталога статей
Всего статей: 592
Добавлено сегодня: 0
Добавлено вчера: 0
RSS-лента
объявлений
Недвижимость в Мариуполе     Авто в Мариуполе    Работа в Мариуполе    Мебель в Мариуполе   Техника в Мариуполе

© vestnik.com.ua | Все права защищены
Администрация сайта не несет ответственности за содержимое объявлений
INTERKASSA