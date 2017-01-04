Контейнерные перевозки благодаря своей надежности и выгодной цене приобрели сегодня очень высокую популярность. Доставка грузов таким способом способна решить многие транспортные проблемы, связанные с финансами, большим расстоянием, безопасностью перемещаемого товара. Не удивительно, что все больше бизнесменов международного уровня выбирают этот вид поставок. Сегодня мы хотим подробно раскрыть данный вопрос. Вы узнаете, как осуществляются контейнерные перевозки и в чем их преимущества.

Чем контейнерные перевозки лучше других? Высокая надежность (контейнер плотно закрывается и пломбируется, если по прибытии обнаруживаются повреждения, он не принимается). Возможность осуществления мультимодальных и интермодальных перевозок. Низкая стоимость тары. Простота погрузочных и разгрузочных работ и снижение расходов на них (благодаря отсутствию перетарки). Возможность перевозить негабаритные грузы.

Если необходимо отправить товар, как говориться, за тридевять земель и при этом минимизировать расходы, то контейнерные перевозки идеально вам подойдут.

Как проводятся перевозки?

Контейнеры изготавливают из алюминия либо стальных сплавов. Они бывают четырех видов: Рефрежираторные - для грузов, требующих поддержания определенной температуры; Oреn Tор - с открытым мягким тентом наверху, для особых товаров, которые проще загружать сверху; Flat Rack - контейнер-открытая площадка для негабарита; Танк-контейнеры - для газообразных и жидких материалов.

Все контейнеры стандартизованы по весу, габаритам, присоединительных размерам, конструкции присоединительных устройств и другим параметрам. Такая типизация не зависит от принципа применения и одинакова для всех.

Груз складывают в контейнер таким образом, чтобы он, соприкасаясь с другими, не деформировался и не испортился. После этого контейнер тщательно закрывается и пломбируется. Когда товар прибывает на место, он проверяется на отсутствие повреждений. Если таковые имеются, это свидетельствует о вмешательстве посторонних лиц, и груз просто не принимается. Пломба - явное свидетельство неприкосновенности груза. Это обязательный атрибут контейнеров с грузом.

При осуществлении контейнерных перевозок очень важен профессионализм на этапах подготовки, контроля отгрузки и приема груза. От этого зависит качество прибывшего товара. Ищите специалистов в области логистики, тогда перевозки для вас станут проще.