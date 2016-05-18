Как организовать детское мероприятие?

Воплощение в жизнь детского праздника приносит немало забот взрослым. Если вы желаете подарить ребятам истинное волшебство и сказку, обращайтесь к аниматорам научного выездного театра. Креативные сценаристы и режиссеры с огромным запасом химических, физических экспериментов и фокусов продемонстрируют волшебство в научном стиле. Аниматоры на протяжении всей шоу программы будут поражать, а также восхищать публику магическими явлениями, яркостью красок и волшебными перевоплощениями.

Вместе с артистами дети смогут создать мыльный вулкан, дымовуху, радугу и настоящий снег. Прямо на глазах удивленных зрителей появятся чудеса гравитации, косметические пришельцы, яркие чудо-червячки. Можно будет вмиг оказаться на Северном полюсе или в космосе. По предпочтению родителей можно заказать вкусный научный торт или сделать вместе с детьми сладкую вату. Особым спросом пользуется изготовление лизунов, гейзера из кока-колы и масса других захватывающих занятий!

Нестандартное проведение праздника для детей воспринимается очень позитивно, ребята будут очень счастливы и получат максимум радостных эмоций от увиденного. Так как большая часть опытов и экспериментов проводится с участием детей, это еще больше поднимает настроение и позволяет ощутить настоящие чудеса совсем рядом.

Разнообразие программ детского научного театра позволяет выбрать наиболее подходящий вариант. Исходя из интересов ребенка и его возраста, презентуются такие открытия: для самых маленьких, для взрослых зрителей, сладкие открытия, летние и весенние открытия и т. д.

Яркие праздники, незабываемые мгновения появятся вместе с участниками детского научного театра. Малыши насладятся появлением мыльного вулкана, снега, инея, чудо-червячков, не лопающихся пузырей из мыла. Дети школьного возраста с замиранием сердца будут наблюдать за гейзером из кока-колы, созданием научного сладкого торта, перевоплощением веществ, увидят чудеса левитации. Восторг от столь яркого и живого шоу просто не передать словами! Дети вместе со взрослыми получат особое удовольствие от научного шоу и будут удивлены, когда будут оживать и летать предметы, появится праздничный взрыв или шторм в колбе. Важное достоинство такого научного шоу – это нестандартный подход к проведению детского праздника. Дети не только замечательно развлекутся, но и познают азы науки. Научный театр раскрывает потенциал детей, учит их мыслить, проявлять логику и интуицию.

Особенности научного театра следующие: Интерактивность, то есть каждый ребенок сможет сам принять участие в экспериментах. Артисты приедут с собственным инвентарем и материалами. Выездное шоу проводится в удобное для вас время в нужном месте. Не понадобятся обширные площади для проведения опытов.

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