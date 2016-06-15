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Как очистить бриллиантовые серьги

Как очистить бриллиантовые серьги

При длительной носке бриллиантовые серьги теряют свой чистый блеск, и становятся тусклыми и непрезентабельными. Жир с кожи и волос ухудшает внешний вид эксклюзивных изделий, поэтому качественная чистка становится лучшим способом вернуть любимой вещи первоначальный великолепный вид.

 

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Правильная чистка бриллиантовых ювелирных изделий

Бриллиант очень необычный камень, несмотря на свою твёрдость, его можно расколоть сильным ударом. Учитывая эту особенность, чистить серьги с бриллиантами нужно очень осторожно. Важно учитывать и материал, с которого сделана оправа изделия, и выбирать те средства, которые не повредят металл.

Чтобы дольше не прибегать к чистке изделий, хранить их лучше в шкатулке с мягкой внутренней поверхностью. Во время работы по дому, или выполняя другие действия, когда нужна сильная физическая нагрузка, украшения необходимо снимать. Кроме того, имея дело с сильными абразивами в виде соды обязательно нужно исключить контакт изделия с таким средством.

Чистящие составы и приспособления для бриллиантовых изделий:

  • этиловый спирт – изделие на несколько секунд окунается в жидкость, после чего протирается влажной ватной палочкой;
  • специальные матерчатые салфетки с пропиткой – пропитка возвращает блеск серьгам, после нескольких мягких круговых движений;
  • чистая подслащённая вода – изделие полностью окунается в состав и оставляется на несколько часов, после чего протирается ватным диском;
  • тёплый мыльный раствор - всего за несколько минут пребывания в такой жидкости, и камни начнут блистать, с привычной им яркостью и великолепием;
  • специальные средства для чистки изделий из золота – действия выполняются согласно инструкции фирмы производителя;
  • слабый раствор нашатырного спирта, этилового спирта и воды – ювелирное изделие окунается в смесь на 10 минут, после чего ватной палочкой обрабатываются особо сильно загрязнённые места;
  • раствор моющего средства с тёплой водой – серьги окунаются в сосуд, наполненный чистящим составом, время действия – 1 час, после чего изделие протирается до блеска салфеткой;
  • ультразвуковой прибор – прекрасно очищает бриллиантовые изделия, но подходит только для самых качественных камней, если в камне имеются внутренние трещины, бриллиант разрушится.

Правила идеальной чистки

  1. Регулярность. Изделия рекомендуется очищать не реже чем один раз в два месяца.
  2. Осторожность. Бриллианты нельзя подвергать резким ударам во избежание раскола.
  3. Правильный выбор чистящего средства. Вещества, в состав которых входят абразивные частицы запрещается использовать для чистки.

Соблюдая правила чистки и используя правильные средства, бриллиантовые серьги всегда будут иметь идеальный вид и непревзойдённый блеск.

Категория Рекламные статьи
Дата размещения15.06.2016
Количество просмотров301
Статью добавил пользователь admin
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