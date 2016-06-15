Как очистить бриллиантовые серьги При длительной носке бриллиантовые серьги теряют свой чистый блеск, и становятся тусклыми и непрезентабельными. Жир с кожи и волос ухудшает внешний вид эксклюзивных изделий, поэтому качественная чистка становится лучшим способом вернуть любимой вещи первоначальный великолепный вид. Приобрести качественное украшение по доступным ценам можно на сайте http://bijouella.com.ua/catalog/vse_sergi/ - портале, который предлагает новые коллекции эксклюзивных изделий. Именно здесь бижутерия оптом предоставлена в широком ассортиментном ряде. Правильная чистка бриллиантовых ювелирных изделий Бриллиант очень необычный камень, несмотря на свою твёрдость, его можно расколоть сильным ударом. Учитывая эту особенность, чистить серьги с бриллиантами нужно очень осторожно. Важно учитывать и материал, с которого сделана оправа изделия, и выбирать те средства, которые не повредят металл. Чтобы дольше не прибегать к чистке изделий, хранить их лучше в шкатулке с мягкой внутренней поверхностью. Во время работы по дому, или выполняя другие действия, когда нужна сильная физическая нагрузка, украшения необходимо снимать. Кроме того, имея дело с сильными абразивами в виде соды обязательно нужно исключить контакт изделия с таким средством. Чистящие составы и приспособления для бриллиантовых изделий: этиловый спирт – изделие на несколько секунд окунается в жидкость, после чего протирается влажной ватной палочкой;

специальные матерчатые салфетки с пропиткой – пропитка возвращает блеск серьгам, после нескольких мягких круговых движений;

чистая подслащённая вода – изделие полностью окунается в состав и оставляется на несколько часов, после чего протирается ватным диском;

тёплый мыльный раствор - всего за несколько минут пребывания в такой жидкости, и камни начнут блистать, с привычной им яркостью и великолепием;

специальные средства для чистки изделий из золота – действия выполняются согласно инструкции фирмы производителя;

слабый раствор нашатырного спирта, этилового спирта и воды – ювелирное изделие окунается в смесь на 10 минут, после чего ватной палочкой обрабатываются особо сильно загрязнённые места;

раствор моющего средства с тёплой водой – серьги окунаются в сосуд, наполненный чистящим составом, время действия – 1 час, после чего изделие протирается до блеска салфеткой;

ультразвуковой прибор – прекрасно очищает бриллиантовые изделия, но подходит только для самых качественных камней, если в камне имеются внутренние трещины, бриллиант разрушится. Правила идеальной чистки Регулярность. Изделия рекомендуется очищать не реже чем один раз в два месяца. Осторожность. Бриллианты нельзя подвергать резким ударам во избежание раскола. Правильный выбор чистящего средства. Вещества, в состав которых входят абразивные частицы запрещается использовать для чистки. Соблюдая правила чистки и используя правильные средства, бриллиантовые серьги всегда будут иметь идеальный вид и непревзойдённый блеск.