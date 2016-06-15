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Как очистить бриллиантовые серьги
При длительной носке бриллиантовые серьги теряют свой чистый блеск, и становятся тусклыми и непрезентабельными. Жир с кожи и волос ухудшает внешний вид эксклюзивных изделий, поэтому качественная чистка становится лучшим способом вернуть любимой вещи первоначальный великолепный вид.
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Правильная чистка бриллиантовых ювелирных изделий
Бриллиант очень необычный камень, несмотря на свою твёрдость, его можно расколоть сильным ударом. Учитывая эту особенность, чистить серьги с бриллиантами нужно очень осторожно. Важно учитывать и материал, с которого сделана оправа изделия, и выбирать те средства, которые не повредят металл.
Чтобы дольше не прибегать к чистке изделий, хранить их лучше в шкатулке с мягкой внутренней поверхностью. Во время работы по дому, или выполняя другие действия, когда нужна сильная физическая нагрузка, украшения необходимо снимать. Кроме того, имея дело с сильными абразивами в виде соды обязательно нужно исключить контакт изделия с таким средством.
Чистящие составы и приспособления для бриллиантовых изделий:
Правила идеальной чистки
Соблюдая правила чистки и используя правильные средства, бриллиантовые серьги всегда будут иметь идеальный вид и непревзойдённый блеск.
|Категория
|Рекламные статьи
|Дата размещения
|15.06.2016
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|301
|Статью добавил пользователь
|admin
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