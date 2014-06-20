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Как не промахнуться с подарком

​Праздники всегда приносят множество приятных моментов, в число которых входит и получение подарков. Проблемы начинаются же тогда, когда подарок, особенно, если это приключения в подарок для женщин, нужно выбрать самому. Для того, чтобы не ошибиться в этом щекотливом вопросе следуйте нижеизложенным рекомендациям.

К выбору подарка следует отнестись с вниманием и всей ответственностью. Его выбор должен учитывать все – и ваши отношения с тем, кого вы собираетесь поздравить, его пол, возраст, увлечения и многое другое. Чем формальнее ваши отношения с этим человеком, тем более нейтральным должен быть подарок. Поэтому коллегам обычно принято дарить канцтовары, которые тем роскошнее, чем выше занимает положение в фирме/компании человек. Вольность же допустима только в случае, если вы решили поздравить коллегу, с которым состоите в теплых дружеских отношениях. Ему можно будет преподнести новые наушники или кружку со смешной надписью. Хорошим подарком для офисного работника будет также «грелка» для кружки: специальная подставка, подключаемая к компьютеру, на которую можно ставить кружку с кофе, для того, чтобы она не остывала. Такой подарок понравится любому человеку, которому приходится много времени проходить за компьютером.

Выбирая подарок для близкого, не спешите покупать какую-нибудь банальность. Подумайте, чем он интересуется, обратите внимание на то, что его окружает. Может это наведет вас на мысль. В крайнем случае, всегда можно попробовать осторожно вызнать, что именно человек хотел бы получить от вас в подарок. А можно подарить романтический уикенд в Москве, наверняка получателю подарка будет приятно.

С некоторыми подарками нужно быть очень осторожным. Например, это относится к алкоголю. Его можно дарить только близким людям и с четкой уверенностью, что этот алкоголь придется по вкусу. Также следует осторожно выбирать сюрприз из разряда прикольных вещей: такой сюрприз при неправильном выборе может обидеть человека. Так что сначала подумайте, оценит ли такой сюрприз сам человек.

По-настоящему ярким и запоминающимся подарком может стать не только вещь, но и интересная прогулка. Пусть это будут билеты в океанариум или на концерт любимой группы, прогулка на лошадях или же полет в аэродинамической трубе – такой подарок при правильном выборе непременно станет приятным и неожиданным сюрпризом для человека и запомнится ему на всю жизнь.

Подбирая подарок, помните о том, что главное – обрадовать человека. Если уж у вас совсем нет идей, то преподнесите ему красиво упакованный чай или кофе (зависит от его вкусов). Такой подарок всегда будет уместен.

Категория Интересное
Дата размещения20.06.2014
Количество просмотров294
Статью добавил пользователь admin
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