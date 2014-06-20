Как не промахнуться с подарком

​Праздники всегда приносят множество приятных моментов, в число которых входит и получение подарков. Проблемы начинаются же тогда, когда подарок, особенно, если это приключения в подарок для женщин, нужно выбрать самому. Для того, чтобы не ошибиться в этом щекотливом вопросе следуйте нижеизложенным рекомендациям.



К выбору подарка следует отнестись с вниманием и всей ответственностью. Его выбор должен учитывать все – и ваши отношения с тем, кого вы собираетесь поздравить, его пол, возраст, увлечения и многое другое. Чем формальнее ваши отношения с этим человеком, тем более нейтральным должен быть подарок. Поэтому коллегам обычно принято дарить канцтовары, которые тем роскошнее, чем выше занимает положение в фирме/компании человек. Вольность же допустима только в случае, если вы решили поздравить коллегу, с которым состоите в теплых дружеских отношениях. Ему можно будет преподнести новые наушники или кружку со смешной надписью. Хорошим подарком для офисного работника будет также «грелка» для кружки: специальная подставка, подключаемая к компьютеру, на которую можно ставить кружку с кофе, для того, чтобы она не остывала. Такой подарок понравится любому человеку, которому приходится много времени проходить за компьютером.



Выбирая подарок для близкого, не спешите покупать какую-нибудь банальность. Подумайте, чем он интересуется, обратите внимание на то, что его окружает. Может это наведет вас на мысль. В крайнем случае, всегда можно попробовать осторожно вызнать, что именно человек хотел бы получить от вас в подарок. А можно подарить романтический уикенд в Москве, наверняка получателю подарка будет приятно.



С некоторыми подарками нужно быть очень осторожным. Например, это относится к алкоголю. Его можно дарить только близким людям и с четкой уверенностью, что этот алкоголь придется по вкусу. Также следует осторожно выбирать сюрприз из разряда прикольных вещей: такой сюрприз при неправильном выборе может обидеть человека. Так что сначала подумайте, оценит ли такой сюрприз сам человек.



По-настоящему ярким и запоминающимся подарком может стать не только вещь, но и интересная прогулка. Пусть это будут билеты в океанариум или на концерт любимой группы, прогулка на лошадях или же полет в аэродинамической трубе – такой подарок при правильном выборе непременно станет приятным и неожиданным сюрпризом для человека и запомнится ему на всю жизнь.



Подбирая подарок, помните о том, что главное – обрадовать человека. Если уж у вас совсем нет идей, то преподнесите ему красиво упакованный чай или кофе (зависит от его вкусов). Такой подарок всегда будет уместен.