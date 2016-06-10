Как монтируется теплый пол? Ответит Teploradost.com.ua

На сегодняшний день современным и весьма доступным способом для обогрева помещений любого типа является водяной теплый пол. Эта система использует горячую воду в качестве источника теплоснабжения. Система теплого пола устанавливается под напольное покрытие, что делает ее полностью незаметной и позволяет использовать полезную площадь помещения в полном объеме.

Согласно исследованиям, водяные теплые полы на 80 % эффективнее вырабатывают тепло по сравнению с традиционными электрическими приборами. Если вы планируете в ближайшее время пересмотреть принцип обогрева своего жилища, рекомендуем вам по выгодной стоимости приобрести систему водяного теплого пола (http://teploradost.com.ua/product-category/teplyj-pol/) в интернет-магазине teploradost.com.ua. Наши специалисты помогут вам подобрать оптимальную систему обогрева.

Особенности монтажа теплого пола

Эксперты рекомендуют устанавливать теплый пол в процессе ремонтных работ или постройки дома. Это объясняется тем, что данная система обогрева требует дополнительного монтажа гидроизоляции и параизоляции. Эти манипуляции необходимы, чтобы во время образования пара не повредился слой теплоизоляции, который монтируют вовнутрь стен дома.

В строительстве существует несколько систем установки теплого пола. К ним относят:

бетонную систему – когда трубы монтируют на цементную или бетонную стяжку;

полистирольную систему. Подразумевает прокладку труб в специально предназначенные ячейки в полистирольной плите, которые легко соединяются между собой при помощи замков;

деревянную систему. В качестве опоры используют узкие деревянные доски, на которые монтируются распределительные пластины с ячейками для труб.

Устанавливая такую конструкцию в качестве обогревательного оборудования, вы можете не беспокоиться на предмет ее выхода из строя. Водяные теплые полы имеют срок использования более 50 лет и редко требуют ремонтных работ.

Если вы приняли решение установить такой водяной теплый пол у себя в жилище, но не знаете всех тонкостей работы оборудования, обращайтесь за помощью в наш интернет-магазин. Наш квалифицированный персонал, учитывая особенности вашего помещения и ваши требования, поможет вам подобрать оптимальную систему обогрева полов. Мы индивидуально подходим к каждому клиенту и как можно быстрее подберем оптимальный вариант теплого пола.

Источник: http://teploradost.com.ua/