Качественные межкомнатные двери от Doors & Floor

Компании Doors & Floor обладает многолетним опытом в производстве межкомнатных дверей. Обладая собственным серьезным производством, а также штатом квалифицированных специалистов, компания предлагает достаточно внушительный ассортимент. Doors & Floor предлагает купить межкомнатные двери в Киеве следующих конфигураций:

раздвижные,

классические,

двухстворчатые,

раздвижные,

арочные.

Если вам требуется какие-либо индивидуальная конструкция, мастера компании с легкостью изготовят двери по вашему эскизу или дизайнерскому проекту. Кроме того, необходимая вам продукция может быть изготовлена по параметрам ваших проемов и практически любых нестандартных размеров. Наряду с солидным разнообразием модельного ряда, есть возможность подобрать любое покрытие, по своей фактуре, цвету, более чем из двухсот раз личных предложений.

Межкомнатные двери на заказ от компании Doors & Floor – это идеальное решение получить надежное изделие, которое будет вас радовать длительное время. Продолжительная гарантия только подчеркивает высокое качество всей продукции от Doors & Floor.

Принцип изготовления межкомнатных дверей Doors & Floor

Данная продукция производятся из комбинированного массива дерева. Плотность плиты настолько серьезна, что предварительно следует просверлить отверстие, чтобы в дальнейшем вкрутить саморез. Высокая плотность лицевой поверхности дает возможность осуществлять высокоточную лазерную фрезеровку, делая модели с любой сложностью изображения. При этом все изделия обладают отличной устойчивостью к механическим воздействиям, чем не могут похвастаться двери, произведенные из обычной древесины.

Технология комбинированного массива значительно повышает эксплуатационные параметры изделий. Заказать межкомнатные двери Doors & Floor – это получить изделие, которое устойчиво к перепадам температур, к высокой влажности, их не крутит и не ведет.

Качественные межкомнатные двери от компании Doors & Floor

Купить межкомнатные двери по приемлемой цене предлагает вам компания Doors & Floor. За довольно приемлемую цену получаете шикарное качество и индивидуальный подход. Мастера компании в любой момент изготовят качественные модели с учетом ваших параметров и пожеланий. Их установку осуществят квалифицированные специалисты. Кроме того, на портале компании можно предварительно произвести просчет любой модели.